Asesinato a tiros de una mujer genera rechazo en Valledupar

El alcalde de Valledupar, Augusto Ramírez Uhía, ofreció 10 millones de pesos como recompensa por información que conduzca al esclarecimiento del homicidio de Ilina Guerra Solera, ocurrido en la tarde del pasado viernes en la capital del Cesar.

La mujer fue interceptada por un motociclista cuando ella salía de un gimnasio en el norte de la ciudad y se dirigía a su vivienda, ubicada en el Conjunto cerrado Mirador de La Sierra.



“De este evento se tienen testimonios y recolección de pruebas técnicas, a través de los circuitos cerrados de televisión”, afirmó El comandante de policía del Cesar, coronel Fredy Omar Delgado Cáceres.



Guerra era oriunda de Valledupar, tenía 37 años y sus padres eran Silvio Guerra y Regina Solera, quien la acompañaba durante su entrenamiento en el gimnasio.



El crimen generó estupor en la comunidad vallenata, que se ha manifestado a través de las redes sociales.

Acusan al hijo de Poncho Zuleta

“Andrés, Alfonso Zuleta, hijo del cantante Poncho Zuleta, amenazó de muerte y de manera pública a Ilina Guerra durante el Festival Vallenato, alegando infidelidad. Hace una hora la asesinaron con dos disparos en la cabeza”, denunció en sus redes sociales el periodista Gonzalo Guillén.



Zuleta rechazó en un comunicado la insinuación de Guillén e indicó que se pondrá a disposición de las autoridades competentes, para rendir las explicaciones y colaborar en todo lo que procure el esclarecimiento de este hecho.



“No conozco al susodicho periodista, no he tenido ningún trato con él, ejerzo actividades económicas y sociales que no le compiten de manera directa e indirecta a su labor, por lo que no comprendo las razones por las que ha emprendido una campaña sistemática de desprestigio en mi contra, como lo evidencia la comunicación del día de hoy y la del día 12 de enero en la que incluso se atreve afirmar que en la celebración de mi cumpleaños se fraguó un atentado contra él y su familia, sin que yo tenga alguna razón para ello”, se lee en la comunicación.



Por último anuncia que el lunes formulará una denuncia penal contra Guillen, Zuleta considera que el periodista “amparado en el derecho a la libertad de prensa, se ha convertido en un calumniador y descalificador de la moral, la ética, el buen nombre de muchos ciudadanos en este país, y particularmente contra mí, y por ende contra mi familia, sin que, insisto, sepamos la razón de ello”.



Entre tanto, las autoridades se abstienen de entregar declaraciones sobre el feminicidio de Ilina Guerra.



