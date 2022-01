Autoridades nativas dieron a conocer que el ataque armado registrado el pasado viernes contra la guardia indígena en zona rural del municipio de Buenos Aires, norte del Cauca, cobró la vida de otro comunero, un menor de 14 años.



La víctima pertenecía a la Guardia Indígena Estudiantil del resguardo Las Delicias.



(Le puede interesar: 'Desde el Congreso se debe trabajar más por las regiones': Mabel Lara)

Según organizaciones indígenas, el menor fue asesinado el viernes pasado cuando iba a pedir ayuda ante la presencia de grupos armados cerca de la comunidad.



El hecho ocurrió en el resguardo indígena las Delicias, en el sector conocido como San Gregorio.



“La Guardia Indígena alertó y pidió ayuda a la comunidad por la presencia armada. Los comuneros abandonaron sus labores y salieron a verificar y hacer un recorrido territorial. Llegaron al punto llamado El Salvador y encontraron un cambuche donde habían estado los armados", dice un comunicado del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric).



“Seguimos, nos dividimos en varios grupos, hasta que nos encontramos con Samuel Cucuñame y su hijo que venían de laborar, de construcción. Ellos nos indican que el grupo armado va adelante de nosotros y que tengamos cuidado porque van muy armados. Nos indican coger un desecho. Diez minutos más adelante nos agarran a bala. Nos tocó tirarnos por un peñasco, rodamos. De ahí en adelante se escuchó el estruendo de una bomba”, agrega el comunicado.



(También lea: Pareja transportaba cerca de mil millones de pesos ocultos en verduras)



“Después nos comunican en la radio de la guardia que habían dos heridos. Salimos a la carretera, pasó el carro de la guardia y nos alzó. Más abajo nos encontramos con los compañeros que estaban heridos”.



En un principio, se había reportado la muerte de Guillermo Chicana, quién cuidaba a Fabián Camayo, coordinador de la Guardia Indígena de Las Delicias, quien murió al enfrentarse con los hombres armados.



Según una mujer que participaba del recorrido, los disparos indiscriminados alcanzaron en el estómago a Chicana, así como al comunero Fabián Camayo.



“Creemos que fue a consecuencia porque los armados tiraron bala a lo que se moviera, a lo que cayera, no tuvieron en cuenta que había caminos, que había personal y que habían niños. Y desafortunadamente cayó un niño de 14 años”, narró la mujer.



(Además: Ataque armado en el norte del Cauca deja un indígena muerto)



Según la comunidad, el menor no hacía parte de esa guardia indígena que acudió a la comunidad, sino que se movilizaba por la zona después de haber salido de trabajar con su padre.



Otra ciudadana también resultó herida y junto a Camayo, es atendida en un centro asistencial de Santander de Quilichao.



“Desafortunadamente han muerto dos compañeros. Las autoridades describen en primera instancia que un grupo de la guardia indígena que había acudido al llamado de la comunidad por la presencia de un grupo armado, habría sido objeto de un atentado mediante disparos con arma de largo alcance, producto de esto se presentó la muerte de los dos compañeros”, señaló el consejero del Cric, Mauricio Capaz.



(Lea también: Personas que salen de alcantarillas inquietan a vecinos del centro de Cali)



Líderes de la zona señalan que los hechos ocurrieron cuando se hacía un recorrido territorial.



Al parecer, el ataque habría sido perpetrado por miembros de la disidencia de las Farc, columna ‘Jaime Martínez’.



Testigos señalan que los indígenas supuestamente fueron atacados por once hombres fuertemente armados, quienes disparaban desde la parte alta del resguardo indígena.



Según el Cric, más de 300 miembros de comunidades indígenas fueron asesinados en los últimos tres años.

Más contenido de Colombia

- Expectativa por el regreso de la medida del pico y placa en Cali



- Ómicron crece la cuarta olade covid-19 en el Valle y Cali



- Defensoría del Pueblo emitió alerta temprana en Cali por grupos armados



MICHEL FRANCOIS ROMOLEROUX HALABY

POPAYÁN​