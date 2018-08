Asesinan a un líder comunitario de Armenia

Gran consternación generó el asesinato ayer del líder comunal del barrio Salvador Allende de Armenia, Marco Tulio Grajales Londoño de 67 años.

El hombre estaba organizando su puesto de arepas en este barrio del sur de la ciudad, cuando lo atacó otra persona que le disparó en varias oportunidades.



Geovany Zambrano Londoño, sobrino del líder comunitario, contó que aunque no conocían amenazas contra su tío, no descartan que sus labores sociales y sus continuas denuncias en el barrio lo hayan sentenciado a muerte.



"Él era un líder social reconocido, no conocíamos amenazas, pero esta es una zona de muchos problemas, por ejemplo el microtráfico, así como una serie de situaciones con las que mi tío tenía que lidiar día a día. Estamos a la espera de que las autoridades nos informen qué pasó", relató Zambrano.



Las autoridades confirmaron el asesinato e investigan el caso. Grajales fue candidato a la Junta de Acción Locales (JAL) de la comuna 10 en las pasadas elecciones y el próximo año aspiraría de nuevo a una curul por el Movimiento Alternativo Indígena y Social (Mais).



El movimiento expresó a través de un comunicado que Grajales “venía realizando un trabajo político y social con nuestro acompañamiento siendo una persona responsable y comprometida con las causas sociales, compartiendo nuestros ideas y doctrina (…). Desmentimos cualquier comentario que quiera minimizar el trágico hecho de su asesinato desvirtuando que no era un líder social y político y hacemos un llamado a las autoridades para haya celeridad en la investigación”.



Cabe recordar que las autoridades del departamento tienen encendidas las alarmas por las amenazas que han recibido al menos 34 líderes comunales de Armenia.



La Personera de Armenia, Juliana Ríos Quintero, le dijo a este medio que en los últimos meses se han incrementado de manera alarmante las amenazas a líderes comunales “y el Quindío no ha sido ajeno a este incremento, tenemos 34 líderes amenazados”.



Para el procurador regional del Quindío, Ernesto Amézquita, las medidas tienen que mejorar “no puede ser un simple botón de pánico que no funcione o un chaleco antibalas, sino que tienen que ser medidas concretas que permita que el líder no tenga que desplazarse a otra región y que puedan seguir pensando porque lo que se quiere con estas amenazas es coadyuvar la libertad de pensamiento, y eso no lo vamos a permitir”.