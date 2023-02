El pueblo indígena Awá en el departamento de Nariño no para de llorar por la muerte de los integrantes de su etnia, esta vez fue por Alejandro Taicus Pascal, quien fuera asesinado con un arma de fuego por desconocidos el sábado 11 de febrero.



El crimen del indígena de 27 años de edad se produjo a las 6:53 de la tarde en el predio El Verde, zona rural del municipio de Tumaco, en la Costa Pacífica de Nariño.



Hasta allí llegaron varios hombres fuertemente armados que sin mediar palabra le dispararon en varias ocasiones al integrante del resguardo indígena Gran Rosario cuando se movilizaba por un camino, causándole la muerte.



Su padre Miguel Ángel Taicus Pascal había sido el fundador del resguardo indígena Gran Rosario, cuyos miembros desde hace varios años vienen enfrentando fenómenos de desplazamiento forzado y confinamiento, por los constantes enfrentamientos entre grupos armados ilegales que se disputan las rutas del narcotráfico en un extenso territorio del Litoral Pacífico nariñense.



Casi 12 horas antes y a menos de 50 kilómetros, en el municipio de Mallama, había sido secuestrado y asesinado por desconocidos el líder indígena Moisés Marcos López, quien era el representante legal del movimiento político de Autoridades Indígenas de Colombia, AICO, en Nariño.



En horas de la mañana del mismo sábado su cuerpo había sido abandonado por sus captores con tres disparos en su cabeza, habitantes de la vereda La Verbena lo encontraron a un lado de la carretera que de Pasto conduce a Tumaco, dieron aviso a las autoridades, luego fue trasladado hasta el hospital del municipio de Túquerres, pero desafortunadamente en el recorrido murió.



En la región históricamente hacen presencia integrantes del Ejército de Liberación Nacional, Eln.



El secretario técnico de la Mesa de Concertación para el Pueblo Awá, MCAWA, Juan Edgardo Pai, lamentó el asesinato del joven Alejandro Taicus, y agregó que este nuevo hecho de violencia enluta a la comunidad indígena, por lo que le solicitó al presidente de la república, Gustavo Petro, garantizarle el derecho a la vida en el territorio ancestral.



“Es garantizar el derecho a vivir, no miramos reflejado en sus acciones, hay comunicados y oficios de la crisis, pero el Gobierno hace caso omiso”, fue la crítica que hizo el dirigente indígena.



Por su parte La Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas también rechazó este nuevo homicidio y le solicitó al Gobierno Nacional “se tomen acciones para asegurar una paz duradera en este territorio” y además indicó: “hacemos un llamado a Gustavo Petro para que ordene a las autoridades y entidades correspondientes, sentar una mesa de concertación con el pueblo Awá, para tratar los asuntos que han puesto en riesgo su pervivencia física y cultural”.



El pasado 4 de febrero el pueblo indígena Awá había realizado una gran minga humanitaria, con el fin de recordar los 14 años de la terrible masacre ocurrida en el resguardo Tortugaña-Telembí, en jurisdicción del municipio de Barbacoas, donde murieron 12 indígenas y se registró el posterior desplazamiento de 859 personas.



Ese triste y violento episodio las autoridades lo atribuyeron a integrantes de las Farc.



“Lo que ha pasado con nuestro pueblo no podemos dejarlo en el olvido, debemos hacer un análisis porque la guerra no ha terminado, esta guerra continúa”, dijo en esa ocasión Rider Pai, consejero mayor de la Unidad Indígena del Pueblo Awá, Unipa.



También había advertido el dirigente indígena que “todos los días hay situaciones de amenazas, de muertes en nuestras familias, por eso invitamos a todos a la reflexión”.



MAURICIO DE LA ROSA

PASTO