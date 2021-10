Por robarlo, asesinaron a policía en retiro en Neiva

Orlando Franco Herrera, quien hasta abril fue subcomisario de la Policía Nacional, fue asesinado por desconocidos que le propinaron dos disparos de arma de fuego al tratar de despojarlo de dinero en efectivo y otras pertenencias.



Los hechos sucedieron en la mañana de este miércoles en Las Palmas, un sector de las afueras de Neiva, Huila, donde fue sorprendido por delincuentes, quienes huyeron en moto y, con base en relatos de testigos y videos de cámaras de seguridad, son buscados en toda la ciudad por las autoridades.



Desde abril pasado, cuando alcanzó la pensión en el grado de subcomisario de la Policía, Franco Herrera se dedicaba a actividades comerciales con la venta de productos tienda a tienda por lo que frecuentaba los barrios de Neiva.



El coronel Diego Vásquez, comandante de la Policía Metropolitana, afirmó que los hechos se desarrollaron en un intento de hurto al ser abordado en una calle.



“Fue abordado por dos tipos armados por lo que opuso resistencia para no dejarse quitar sus pertenencias, pero al evadirlos le dispararon y le dieron dos tiros en su cuerpo”, señaló el coronel Vásquez y agregó que se trata de una situación lamentable.



Malherido fue llevado a un centro asistencial y falleció pese a la atención que recibió. Finalmente se estableció que los delincuentes no le alcanzaron a hurtar sus pertenencias.



“Hemos activado todos nuestros grupos operativos para capturar a los autores del asesinato”, dijo el coronel.



Orlando Franco, de 48 años, residía con su familia en el barrio Los Colores, de Neiva.

En la noche de este miércoles se hará una velatón en la capilla de la Policía Metropolitana.