Las autoridades en Sucre investigan la extraña muerte de una mujer al interior de un motel, ubicado en la vía que de Sincelejo conduce al balneario de Tolú, en la zona del Golfo de Morrosquillo.



Se trata de Angie Paola Martínez Otero, quien, de acuerdo con los empleados del motel 'El Faraón' donde fue encontrada, llegó en horas de la madrugada con un acompañante y seis horas después este abandonó la habitación diciendo que regresaría y nunca la hizo.



No hay signos de violencia

Mujer asesinada en motel. Foto: archivo particular

Contaron a las autoridades que dos horas después decidieron llamar a la habitación. Al no obtener respuesta ingresaron. Allí encontraron a la mujer sin vida sobre la cama.



El coronel Néstor Pineda, comandante de la Policía Nacional en Sucre, dijo que el cuerpo no presentaba señales de violencia, ni heridas con arma blanca y armas de fuego.



"Estamos a la espera del dictamen de medicina legal sobre los resultados de la necropsia para determinar los factores de la muerte de esta mujer", dijo a los medios de comunicación el coronel Néstor Pineda.



Se conoció que Angie Paola Martínez Otero vivía con sus dos hijos en la quinta etapa del barrio Villa Orieta, al occidente de Sincelejo.



Sobre su acompañante las autoridades no entregaron información y se investiga para determinar de quién se trata y el por qué abandonó a la mujer en el motel.



El cuerpo de Angie Paola Martínez Otero permanece en medicina legal hasta que se determine la causa de su muerte y sus familiares le pueda dar cristiana sepultura.



Francisco Javier Barrios

Especial para EL TIEMPO

Sincelejo