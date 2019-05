Manicurista fue asesinada mientras arreglaba las uñas de un cliente

Leidy Johana Urbano Gómez, manicurista de 35 años, fue asesinada por desconocidos en el momento que le arreglaba las uñas de pies y manos a una de sus clientes.

Los hechos sucedieron en un sector céntrico del municipio de La Argentina, ubicado al suroccidente del departamento del Huila.



Sus familiares dijeron que "atendía un domicilio" en una residencia y "cuando cumplía sus labores fue asesinada con arma de fuego".



Las autoridades señalaron que desconocidos ingresaron a la casa y sin mediar palabra dispararon un arma de fuego en dos oportunidades contra la manicurista, quien no tuvo tiempo de defenderse. Los disparos los recibió en la cabeza y se cree que el autor material iba acompañado de una mujer.



"Ella no le hacía dañó a nadie, no tenía amenazas, sólo se dedicaba a trabajar en temas de uñas y arreglo de cabello", dijeron habitantes de La Argentina, población que está a más de horas en carro de Neiva.

Tras haber pasado por una separación, Leydi Johanna había entablado una nueva relación sentimental que pasaba por buenos momentos.



El feminicidio es un misterio y no se conocen sus causas toda vez que la mujer era apreciada en su pueblo, "donde se ganaba la vida trabajando duro".



"Era una mujer trabajadora que aprendió el arte de la belleza para salir adelante en la vida", señalaron allegados a la manicurista que también vendía productos de belleza a través de revistas.



"Exigimos la captura y condena de los autores del crimen", pidieron los habitantes de este municipio que rechazó de manera tajante el feminicidio.

Este hecho se suma a uno similar ocurrido el 22 de abril pasado cuando fue asesinada Kimmerly García Delgado, de 27 años. Su cuerpo fue hallado, con heridas de arma blanca, metido en una maleta de viaje.



Este feminicidio sucedió en la zona urbana del municipio de Campoalegre y las sospechas recaen sobre su compañero sentimental, un hombre de nacionalidad ecuatoriana que se encuentra huyendo.

