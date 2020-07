Asesinan al presidente de Junta de Acción Comunal en Algeciras, Huila

La ola de violencia no se detiene en el municipio de Algeciras, Huila, donde fue asesinado a tiros el presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Puente, cercana a la zona urbana.

Se trata de Gentil Pasos Lizcano, quien, según testigos, fue atacado por desconocidos en una tienda de la vereda en hechos que sucedieron en la noche del domingo pasado.



"Lo sorprendieron en la tienda, aquí escuchamos 3 tiros", afirmó un campesino y agregó que los atacantes huyeron de manera rápida.



La preocupación aumenta pues el pasado 22 de junio también mataron a tiros en esta región a Rusbel Anacona Ordoñez, un recolector de café de 45 años.

La Policía del Huila señaló que “la Estación del municipio recibió, a las 7:30 de la noche del domingo anterior, una llamada para informar que sujetos armados dispararon contra Gentil Pasos Lizcano, presidente de la Junta Comunal quién falleció a causa de las heridas”.



El líder comunal habría recibido tres impactos de arma de fuego en la cabeza por lo que murió de manera instantánea y este hecho mantiene las alarmas encendidas ya que durante junio y julio se han presentado al menos 4 homicidios en zonas rurales de esta población que en el pasado soportó el asedio de la columna Teófilo Forero de las Farc.



Lorena Sánchez, presidente de la Asociación de Trabajadores Campesinos del Huila, dijo que Gentil Palacios era una persona destacada en el sector agrario y en la defensa en los derechos de los campesinos.



"Este tipo de hechos no son nuevos, para los líderes no hay garantías", afirmó.

En esta región del departamento las autoridades capturaron hace varios días a varios integrantes de un Grupo Armado Organizado residual formado por disidentes de la guerrilla, señalados como posibles autores de la cadena de homicidios y ataques contra líderes sociales, campesinos y ex combatientes de las Farc.

Diego Tello, asesor de Paz de la gobernación, rechazó los asesinatos y dijo que, pese a la desarticulación de gran parte de la banda que sembraba el terror en esta población, "se nos presentó un nuevo hecho violento".



“Hoy tenemos esta lamentable noticia para el país, un acto violento bajo la modalidad que se viene registrando en la zona", señaló y agregó que "trabajamos para que las personas que creyeron en una construcción de la paz estable y duradera puedan salir a flote con esta posición".

