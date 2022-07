Desconocidos asesinaron con arma de fuego a Julio César Buitrago Hernández, de 72 años, uno de los líderes sociales más destacados del Líbano, Tolima.

Hizo parte del Comité de Cafeteros del departamento y se desempeñaba como presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Florida, en el corregimiento Tierradentro, donde fue atacado hacia las 11 de la noche de este miércoles.

Julio César Buitrago Hernández, líder asesinado. Foto: Cortesía

El ataque se produjo cuando se encontraba en la puerta de su casa, que está a una hora en carro del

No contentos con quitarle la vida, los hombres armados procedieron a incendiar su camioneta para después huir con rumbo desconocido.



Amigos y familiares del líder cafetero señalaron que no se conocían amenazas en su contra, pero las autoridades asumieron la investigación para tratar de identificar y capturar a los responsables.

El alcalde de Líbano, Jesús Antonio Giraldo, señaló que se trata de un hecho lamentable que enluta a esta población. “Se trata de un líder destacado, un hombre emprendedor”, dijo, y pidió a las autoridades el esclarecimiento del asesinato.

IBAGUÉ