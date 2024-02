Video: autoridades buscan a sicarios que asesinaron a guardia del Inpec en Cartagena

Las autoridades de Cartagena tienen en su poder el video de una cámara de seguridad, que habría captado el momento en el que sicarios dispararon contra un guardia del Inpec, en las afueras de la cárcel Ternera, de la capital de Bolívar.



Se trata del dragoneante Jesús Cárdenas Barrera, quien pertenecía al área administrativo del Inpec, pero esta vez tenía que ordenar al personal y controlar cualquier situación en las visitas de este sábado en ese centro penintenciario.

El guardia salió hacia las 9 de la mañana para comprar algo de comer en un puesto ambulante alrededor de la cárcel. No habían pasado 10 minutos cuando aparecieron dos hombres en moto y uno de ellos bajó, y acercándose al dragoneante le disparó en repetidas ocasiones.



Cárdenas fue auxiliado por varios de sus compañeros, que lo trasladaron hasta la clínica Madre Bernarda, pero los esfuerzos fueron en vano: llegó sin signos vitales.



De acuerdo con el comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, el coronel Gelver Yecid Peña Araque, se analizan "todas las cámaras del sector y contamos con el apoyo de la comunidad para dar con los homicidas porque este hecho no va a quedar impune".



Asimismo, aseguró que trabajan articulados con "la Fiscalía y no podemos establecer una sola hipótesis, pero tenemos un despliegue en la ciudad y estamos investigando y trabajaremos exhaustivamente”.

Desde hoy @PoliciaColombia y @COL_EJERCITO refuerzan la protección de las cárceles y del personal del Inpec. Declararemos emergencia carcelaria. Seguiremos combatiendo las estructuras criminales con contundencia. Todos tenemos que proteger a los guardias del @INPEC_Colombia pic.twitter.com/jNRX0q0nSg — Néstor Osuna (@osunanestor) February 10, 2024

Frente a estos hechos, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, solicitó al director del Inpec “declarar la emergencia carcelaria”.



A través de un video, el ministro señaló que en las últimas semanas ha habido “golpes contundentes” contra cabecillas de estructuras armadas y de ahí las represalias contra los funcionarios del Inpec.



Por su parte, el Sindicato de Empleados Unidos Penitenciaros (SEUP), hizo un llamado al alcalde de Cartagena Dumek Turbay, para realizar una reunión urgente con el PMU.



A través de la cuenta de X, antes Twitter, el presidente a nivel nacional de la Unión de Trabajadores Penitenciarios UTP, Óscar Robayo, anunció un paro nacional carcelario para el lunes 12 de febrero: “necesitamos medidas de fondo, Presidente Gustavo Petro”.