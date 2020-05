Asesinan a excombatiente de las Farc en Campoalegre, Huila

La tranquilidad del barrio Alfonso López, en el municipio de Campoalegre, Huila, se vio perturbada el sábado por el asesinato de Herney Betancourt Arias, quien fue miembro de las Farc en este departamento.Se trata del segundo asesinato cometido esta semana contra un exguerrillero pues el miércoles anterior murió Manuel Olaya, ultimado a tiros en la zona rural de Neiva.

En el caso de Herney Betancourth, las autoridades informaron que fue atacado a tiros por un desconocido que lo sorprendió en la zona urbana y sin mediar palabra le propinó dos disparos de arma de fuego en su cuerpo.



Testigos narraron que la víctima, de 48 años, se encontraba en una tienda y un hombre que se le acercó por detrás lo impactó con arma de fuego por lo que murió en el sitio de los hechos.



Diego Tello, asesor de paz de la gobernación del Huila, afirmó que no había amenazas reportadas contra Betancourth, oriundo de Campoalegre.



"El reincorporado fue firmante de los acuerdos de paz", aseguró el funcionario y agregó que no hacía parte de los programas de la Agencia de Reinserción y Normalización.



"El Huila espera las capturas de los responsables, así como el esclarecimiento de otros crímenes cometidos por desconocidos contra exmiembros de la guerrilla que apoyaron el proceso de paz", señaló el asesor de paz.



Otros ciudadanos que lo conocían señalaron que Herney trabajaba en los cultivos de arroz y agregaron que "era una persona muy conocida en Campoalegre, a la que le gustaba jugar fútbol".



"Aquí todos lo conocíamos, en el pasado hizo parte de la guerrilla y se acogió al proceso de paz, pero no se sabe quién lo mató", dijo un habitante de Campoalegre.



FABIO ARENAS

Para EL TIEMPO