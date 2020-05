Asesinan a excombatiente de Farc cuando lavaba café

Dos hombres armados asesinaron de varios impactos de bala a Manuel Olaya Arias, excombatiente de las Farc que hacía parte del proceso de reincorporación tras la firma del acuerdo de paz.



Los hechos sucedieron este miércoles en la vereda El Diamante, jurisdicción del corregimiento Chapinero, una zona apartada que está a más de 3 horas de la zona urbana de Neiva, Huila, y en límites con el municipio de Planadas, Tolima.

"Fue atacado a tiros por parte de desconocidos cuando realizaba labores de campo", afirmó Diego Tello, asesor de paz en la gobernación del Huila y agregó que se trata de un hecho lamentable.



"Tenía amenazas de muerte que provenían del grupo disidente Dagoberto Ramos", aseguró el funcionario y agregó que su caso lo conoció la Unidad Nacional de Protección "pero no le brindaron ayuda ni protección".



El ataque fue ejecutado por dos hombres que lo sorprendieron cuando se dedicaba a lavar café en una finca en la que trabajaba el exguerrillero de 44 años.



"Fue ultimado a tiros por desconocidos que huyeron sin dejar huellas", dijo un habitante de esa región.



Las autoridades señalaron que Olaya Arias había hecho el proceso de reincorporación en la zona de Marquetalia, en el municipio de Planadas.



También se conoció que, tras dejar la cárcel en el 2017, se acogió a los beneficios del proceso de paz con lo que se dedicó a trabajar en fincas productoras de café de Huila y Tolima.

Habitantes de la vereda El Diamante señalaron que el temor impera en esta región debido a la presencia de hombres armados.



"Da miedo todo esto", dijo un anciano y agregó que "Manuel Olaya no se metía con nadie y era buen trabajador".



"Ojalá capturen a los responsables para que no sigan matando más gente", señalaron algunos ciudadanos.



No hay que olvidar que el lunes fue asesinado, en Algeciras, Huila, el líder social Saúl Rojas, ultimado a tiros en su tienda del barrio San Juanito, donde era presidente de la Junta de Acción Comunal.



A través de sus redes sociales, el partido político Farc rechazó el crimen del excombatiente Manuel Olaya Arias y señaló que deja “cuatro hijos huérfanos. Seguimos denunciando el exterminio. Ya son 198".

