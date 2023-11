Asesinan a excandidato a la alcaldía de Toribío, Cauca, quien fue el segundo más votado

Jhon Manuel Pavi se postuló a la alcaldía de Toribío, Cauca, en las pasadas elecciones territoriales de octubre, aunque no ganó obtuvo la segunda mayor votación y accedió a ser concejal del municipio.



Lamentablemente, en las horas de la madrugada de este 12 de noviembre fue asesinado en su casa, según informaron las autoridades.



(Además: Lo nuevo que se sabe de la masacre de cuatro hombres en el norte del Cauca).

De acuerdo con Blu radio, el alcalde del municipio Silvio Valencia aseguró que "la situación ocurrió hoy en horas de la madrugada, el ex candidato Jhon Manuel Pavi, el fue asesinado en su casa y posteriormente fue llevado al hospital local donde infortunadamente llegó sin signos vitales. El en estos momentos desarrollaba el ejercicio como Concejal y como candidato avalado por el partido de la Unidad Nacional", dijo.



El crimen tiene consternada a la comunidad de la zona nororiental del departamento del Cauca. Sus habitantes piden justicia y protección para sus líderes.



“Solo pedimos que nos garanticen el derecho a la vida, el Cauca no puede seguir llorando a sus líderes, a sus dirigentes políticos, no nos pueden seguir callando y hoy nos despertamos con la noticia que asesinaron a otro líder, no podemos seguir así”, comentó un habitante al medio.



(Lea más: Versiones encontradas sobre muerte de joven en Boyacá: no se halló cuerpo, dice Policía).



Valencia manifestó que se adelantan las investigaciones para esclarecer el crimen y para adelantar la captura de quienes lo cometieron.



“Hasta ahora no no tenemos esa información de quien lo asesino, estamos a la espera de los resultados de las respectivas investigaciones",dijo.

🚨 ¡URGENTE! 🚨 Condenamos y rechazamos el cruel asesinato del ex candidato a la alcaldía de Toribio, Cauca, Jhon Manuel Pavi UL. Expreso solidaridad con la familia y el pueblo Nasa.



Instamos al Estado a investigar inmediatamente para evitar confusión social y política. El Cauca… pic.twitter.com/5bATijoNMg — Ermes Pete Vivas (@PeteErmes) November 12, 2023

En su cuenta de X, el exconsejero mayor del CRIC y representante a la Cámara por el Cauca, Ermes Pete Vivas condenó el hecho.



"Condenamos y rechazamos el cruel asesinato del ex candidato a la alcaldía de Toribio, Cauca, Jhon Manuel Pavi UL. Expreso solidaridad con la familia y el pueblo Nasa", expresó.



También pidió al Estado "investigar inmediatamente para evitar confusión social y política. El Cauca está en #SOS", continuó.



Por último pidio detener la violencia en el departamento. "A los actores armados, les exigimos detener la violencia. La paz es colectiva, y el Cauca merece vivir sin miedo. Apoyo a la familia de Jhon Manuel. Que la fuerza del pueblo no decaiga en la lucha por preservar la vida".



REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Le puede interesar