Asesinan a enfermero y 2 campesinos en Huila

Hombres que utilizaron armas de largo alcance sembraron el terror en la vereda Santa Rita, municipio de Aipe, Huila, donde asesinaron al propietario de una droguería y a un mecánico.

Una de las víctimas es el enfermero Jorge Emilio Ramírez Vanegas, 45 años, dueño de una droguería en Aipe, quien fue atacado a tiros cuando atendía a varios ciudadanos en su establecimiento comercial.



“Un hombre entró a la droguería donde lo llamó por su nombre y al identificarlo le propinó 2 tiros en la cabeza”, afirmaron testigos y agregaron que el autor huyó en una motocicleta que lo esperaba con otros hombres armados.



Ramírez, ampliamente conocido en la vereda Santa Rita pues por años ha desempeñado labores como enfermero, también hizo parte de la Junta de Acción Comunal y de la asociación de padres de familia del colegio de esa región.



Los desconocidos ingresaron a un taller de mecánica y asesinaron a Aldinever Cruz García, 49 años, quien murió al recibir 3 disparos de arma de fuego. De acuerdo a informaciones tenía anotaciones judiciales por el delito de receptación.



Otras personas que se encontraban en el taller no pudieron hacer nada para impedir la acción violenta y los atacantes huyeron sin que hasta el momento se tenga pistas de ellos.



Aunque no se han precisado las causas del doble homicidio, las hipótesis señalan que, posiblemente, se trató de acciones armadas lideradas por disidentes del frente Ismael Ruiz pero la versión no ha sido corroborada por las autoridades.



Las acciones violentas en Huila también sacudieron al municipio de Algeciras donde fue asesinado el joven Yirson Francisco Ramírez, 25 años.



Hombres armados llegaron a su casa en la vereda La Parada y lo atacaron a tiros, pero en los mismos hechos resultó herida una mujer identificada como Yudi Stefani Aviles quien permanece bajo pronóstico reservado en el hospital de Algeciras.



FABIO ARENAS PARA EL TIEMPO

HUILA