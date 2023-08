Leandro Sánchez, candidato al Concejo del municipio de Honda, Tolima, fue asesinado anoche por desconocidos que de manera sorpresiva llegaron a su casa del barrio El Trébol.



El candidato, de 47 años, llegó sin inconvenientes a su residencia, pero, al ingresar, escuchó un ruido y se devolvió para averiguar qué sucedía, siendo atacado con armas de fuego por dos hombres desconocidos.

Con el número 3 en el tarjetón, Sánchez se había inscrito al Concejo de Honda con el aval del Movimiento ‘Creemos’ y su aspiración contaba con un amplio número de seguidores en este municipio a orillas del río Magdalena. Apoyaba a Juan Enrique Rondón en su candidatura por el partido Cambio Radical a la Alcaldía de esa población.



Javier Triana, secretario de gobierno del Tolima, afirmó que fue “atacado por dos hombres que le querían robar la motocicleta”.



“Infortunadamente le propinaron 3 tiros y huyeron”, dijo el funcionario.



La Policía Judicial realiza los actos urgentes de investigación para recuperar elementos que permitan la captura de los autores del homicidio y las primeras informaciones señalan que se trataría de menores de edad que se esconden en la zona urbana para evadir la acción de la Policía.



“Al parecer el candidato no tenía amenazas contra su vida, creemos que los móviles del caso tendrían que ver con el hurto de su motocicleta”, dijo Triana.



Juan Guillermo Beltrán, exalcalde de Honda y exdiputado del Tolima, confirmó que el candidato fue asesinado en su residencia.



“En Honda hay conmoción, Leonardo era una persona de mucha acogida, no se metía con nadie, era tranquilo, buena gente, un muy buen ser humano”, aseguró.“Creemos que el asesinato no tiene como causa el tema político”, señaló Beltrán.

Fabio Arenas Jaimes

Para EL TIEMPO

IBAGUÉ