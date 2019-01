Asesinado periodista y locutor bogotano en la Alta Guajira

En un intento de atraco fue asesinado el periodista y locutor Gabriel Mauricio Gracia Ávila, cuando se movilizaba junto con su familia en un automóvil, en la vía al Cabo de la Vela, en la Alta Guajira, siendo interceptado por dos indígenas que se desplazaban a bordo de una motocicleta.

De acuerdo a la información suministrada, Gabriel Gracia era oriundo de Bogotá y se encontraba con su hija de 17 años y su esposa en el Cabo de la Vela. Junto a ellas, había emprendido en su vehículo particular su viaje de retorno desde este sitio hacia Uribia.



En su intento se perdió por desconocimiento del terreno, ya que son muchas las trochas que debía tomar y tampoco contaba con la ayuda de un guía.



En un paraje fue abordado por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta de color rojo y que en principio le cobraron, según las versiones, 15 mil pesos por sacarlo a la vía principal y él les ofrece 10 mil pesos, ellos no acceden y se van, sostiene el comandante de Policía de La Guajira, Coronel Henry Sandoval Sánchez.



Gracia, continua su marcha, pero más adelante sufre un percance con su automóvil que queda atascado en la arena.



“Nuevamente llegan estos dos sujetos no con el ánimo de orientarlo y sacarlo del lugar, sino de cometerle un hurto, eso es lo que manifiestan los acompañantes. En ese instante Gabriel Mauricio opone resistencia, le indica a la señora que le preste un arma que tiene en el carro, lo cual no es cierto y estos sujetos le causan una herida con arma de fuego en el tórax”, puntualiza el alto oficial.

Su deceso se produjo mientras era trasladado al puesto de salud del Cabo de la Vela, a bordo de una camioneta que transitaba por una de estas trochas.



Las autoridades adelantan las indagaciones en el terreno con el propósito de hablar con las diferentes comunidades de la zona con el fin de dar con el paradero de los responsables.



Posteriormente el cuerpo de Gracia fue trasladado hasta la morgue del municipio de Maicao, donde funcionarios de Medicina Legal adelantan las labores de rigor.

Este es el segundo caso que registra en La Guajira en menos de un mes contra un periodista. El pasado 17 de diciembre, desconocidos a bordo de una motocicleta asesinaron en su residencia en Riohacha al periodista y locutor Víctor Diago Cardozo.



