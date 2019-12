Aseguran construcción de acueducto rural y PAE en Montería para 2020

Con recursos que ejecutará el próximo alcalde de Montería, el actual mandatario de esa ciudad, Marcos Daniel Pineda, logró la aprobación de ejecución de dos proyectos de interés social para la capital de Córdoba. Se trata de la construcción del acueducto rural de El Sabanal y la puesta en marcha del Plan de Alimentación Escolar (PAE).



Estas dos iniciativas se encontraban estancadas en el Concejo por falta de sustento legal para lograr su aprobación, pese a que la administración municipal ya contaba con los recursos.

Sin embargo, tras lograr que el cabido municipal sesionara ad honorem, el alcalde Pineda sacó adelante los dos proyectos cuya ejecución ya corresponderá a su sucesor Carlos Ordosgoitia Sanín.



El acueducto rural de El Sabanal busca llevar agua potable a 18 mil habitantes de 22 veredas y corregimientos que, pese a estar ubicados en la periferia de Montería, no cuentan con el vital servicio lo que debilita la economía agropecuaria que pretende impulsar el gobierno local a través del proyecto Agrópolis.

El otro proyecto que tuvo luz verde en el Concejo de Montería permitirá garantizar el suministro de desayunos y almuerzos a por lo menos 40 mil estudiantes. Foto: archivo particular

La problemática por falta de agua de esas comunidades vecinas a la finca El Ubérrimo del expresidente Álvaro Uribe Vélez, llegó a oídos del gobierno nacional, que a través de un convenio interadministrativo suscrito entre el municipio y el Ministerio de Vivienda, dio paso a la optimización del sistema de acueducto para la vereda El Tapao y el corregimiento El Sabanal.



El total de la inversión es de $6.230 millones, de los cuales $3.030 millones los asume la administración de Montería y el resto la cartera ministerial.

Garantizada también alimentación de estudiantes

El otro proyecto que tuvo luz verde en el Concejo de Montería permitirá garantizar el suministro de desayunos y almuerzos a por lo menos 40 mil estudiantes de las instituciones públicas tanto de la zona rural como urbana.



Para ello se autorizó el comprometimiento de $11.723.328.565 pesos de la vigencia fiscal 2020.



Según el texto del proyecto de acuerdo aprobado, está misma semana el mandatario local podrá iniciar los trámites de licitación del contrato del PAE, cuya adjudicación recaerá en la entrante administración.



Hace menos de quince días estos dos proyectos fueron negados desde el Concejo, lo que generó una airada reacción de la comunidad, especialmente de quienes esperaban el inicio de los trabajos del acueducto rural.



Sin embargo, luego de varios intentos por lograr su aprobación, el equipo jurídico del alcalde Pineda logró reintegrarlos a la agenda de la corporación de control político para nuevamente ser estudiados en sesiones extraordinarias.



Para el caso del acueducto rural, de acuerdo con el estudio jurídico, el proyecto cumplió en la mayoría de los aspectos, entre ellos el mínimo de financiación fiscal, la aprobación presupuestal y el tema predial. Sin embargo, el ejecutivo municipal no habría subsanado dos observaciones referentes a la certificación de que el proyecto estuviera dentro del Banco de Proyectos e Inversiones, al ser entidad receptora de regalías.



El otro punto y quizás el más polémico se refería a la autorización para el compromiso de vigencias futuras que superan el período de gobierno del actual alcalde.



La norma exceptúa de esta prohibición a los proyectos que sean de cofinanciación mayoritaria de la Nación y aquellos que tengan el carácter de prioritario, ambas características las posee el proyecto del acueducto. No obstante, el Concejo aseguró en su momento que no se adjuntó el acta que así lo certifica, ante lo cual había sido negada su aprobación.



Lo que sigue después del trámite administrativo es la gestión del nuevo alcalde Carlos Ordosgoitia, para dar inicio a los trabajos en el primer trimestre del próximo año. Sin embargo, el mandatario entrante no se ha pronunciado en torno a esta iniciativa.







Gudilfredo Avendaño Méndez

Especial para EL TIEMPO

Montería

En Twitter: @GudilfredoAv