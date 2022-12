En plena asamblea general de indígenas del pueblo Awá, en el departamento de Nariño, aparecieron 30 integrantes del Ejército de Liberación Nacional, Eln, que fuertemente armados intimidaron a los asustados asistentes que por algunas horas temieron lo peor.



La Organización Cabildo Mayor Awá, Camawari, hizo la denuncia y declaró que los hechos se registraron el pasado lunes 19 de diciembre en el resguardo indígena Pialapi Pueblo Nuevo, zona rural del municipio de Ricaurte, cuando dicha organización adelantaba su asamblea general, con el propósito de presentar el informe de actividades por fin de año y la elección del coordinador general.



(También lea: Pareja asesinada en el norte de Cali habría salido de una discoteca)

Al evento se dieron cita alrededor de 1.000 personas, entre niños, jóvenes y adultos, lo mismo que líderes, mayores y médicos tradicionales quienes fueron sorprendidos por 30 integrantes de ese grupo armado ilegal, los que se encontraban fuertemente armados.



Ante la inesperada presencia de los hombres armados con fusiles las autoridades indígenas procedieron a dialogar con ellos, solicitando su retiro del lugar, pero no aceptaron tal petición y por el contrario respondieron de la siguiente manera: "nosotros no nos vamos a retirar de la asamblea".



Pero lo que más preocupación les generó fue otra respuesta que a los organizadores los dejó atónitos: "nosotros vamos a proteger a un líder durante los tres días, además vamos a estar hasta que nos dé la gana".



(Además: Aparece ingeniera muerta dentro de carro en cañaduzal, entre Cali y Candelaria)



Al no existir garantías de seguridad las autoridades indígenas encabezadas por sus gobernadores decidieron dar por terminada la asamblea.



"Cuando la comunidad indígena se disponía a abandonar la asamblea ordenada por las autoridades, el señor Jaime Caicedo, ex personero municipal de Ricaurte, en compañía de un grupo de guardia indígena bloquearon el paso, impidiendo la salida de la comunidad", denunció la organización.

Minutos más tarde el señor Luis Aurelio Araujo fue obligado a salir del resguardo ante amenazas en su contra, "fue perseguido por una motocicleta y por dos hombres armados con armas de fuego".



Ante las presiones que ejercieron los miembros del Eln, la mencionada asociación rechazó de manera contundente las manifestaciones de violencia por parte de los integrantes del grupo armado, al tiempo que solicitó a la Gobernación de Nariño, Policía Nacional y Defensoría del Pueblo adoptar medidas urgentes de atención y protección de la vida de los indígenas que resultaron amenazados en el resguardo.



Finalmente indicó que "como pueblos indígenas hacemos un llamado a todos actores armados en el conflicto social y armado no intervenir en asuntos de autonomía y decisión de los pueblos organizados".



La Comisión Interétnica de la Verdad de la Región del Pacífico, CIVP, tras conocer los lamentables hechos en Nariño indicó que se requieren garantías de derechos humanos urgentes.



El caso sucedió el mismo día en el que el Eln le anunció al país su decisión de cese unilateral al fuego a partir del próximo 24 de diciembre.



MAURICIO DE LA ROSA

PASTO