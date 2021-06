Artista vallenata busca rescatar valores y emociones

Marianne Sagbini Echávez es una artista plástica cesarense.



Ella plasma en los trazos y colores de su obra las historias, narrativas, elementos, hábitos y memorias de la cultura vallenata trenzadas desde las tradiciones y las emociones.



“A través de mis pinceles direcciono el mundo como señal de gratitud por la vida”, sostiene Sagbini.



Su trabajo artístico refleja un Valledupar icónico, donde la magia de la naturaleza, la música y la poesía hacen fiesta en cada amanecer.



obra de Marianne Sagbini Echávez Foto: Ludys Ovalle

Su más reciente obra ‘Plaza de ensueño y fantasía’ busca rescatar la esencia de las comunidades como seres integrales y productivos en las áreas socio-cultural.



“La plaza es un tributo a mi identidad vallenata, donde se manifiesta el sentimiento, una ciudad donde danza la armonía, el sentir de las personas”, explica.



Desde este imaginario creativo expresa el entorno de su terruño: las parrandas, serenatas, acordeones, casas coloniales, Sierra Nevada, religiosidad, atardeceres y la cultura ancestral. “Esto simboliza la esperanza de esta población que palpita de alegría en medio de este caos que estamos afrontando. La iglesia que figura en ella nos invita a la reconciliación y la unidad”, comenta.



En este concepto pictórico, predomina el acrílico, los colores tierra, ocre y los matices de tonos primarios, que simbolizan para ella, los versos de la canción vallenata “El amor, amor’, que susurran al oído de los amantes de este folclor.



“Este es el amor, amor, el amor que me divierte... cuando estoy en la parranda, no me acuerdo de la muerte”.



“Todo lo que vivimos es temporal. Somos un himno vallenato capaz de vencer cualquier momento de dolor, porque nuestra raza mezclada con la sierra gime copos de nieve en cualquier verano y le canta a la naturaleza, al campo, a la tristeza, al amor”, recalca.



Destaca que su obra no está encasillada en un estilo artístico, fomenta un catalizador de cambio de conducta hacia las sanas costumbres que identifican a la gente de esta tierra.



Pretende crear conciencia hacia los valores y principios de respeto, tolerancia, honestidad, virtudes que, según ella, están pasando a un segundo plano. “Quiero que cada uno de mis paisanos vean en ella el rescate de las virtudes que tenemos como seres humanos, que nos identifica ante el resto del mundo”.



“Que permanezcan como una huella en nosotros, así como cuando Escalona pintó notas musicales con ‘La Casa en el aire’, transportándonos a las nubes, expresando de alguna manera: “No dejemos que eso se muera”, solo transformemos sociedades”.



Ludys Ovalle Jácome

Especial para EL TIEMPO

Valledupar

