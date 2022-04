Juan Daniel Grimaldy, un pintor consagrado de Sucre, conocido como Grimaldy, tuvo que ‘imitar’ a Jesucristo y precisamente en días de Semana Santa y ‘crucificarse’ para que la Alcaldía de Sincelejo pudiera cancelarle una ‘obra de arte’ que le encargó.



(También: En fotos: tras dos años, regresaron los penitentes a Santo Tomás)



Ahí en el barrio ‘Venecia’, de Sincelejo, donde Rodrigo Mercado Pelufo, alias ‘Cadena’, jefe paramilitar del grupo ‘Héroes de los Montes de María’ tuvo su mansión, ‘Grimaldy’ plasmó en sus alrededores hermosas figuras que le dieron al entorno un aire diferente.

El lugar se había convertido en una guarida de delincuentes y un sitio propicio para cometer atracos, además de perturbar la tranquilidad de los distintivos vecinos.

(Lea: 'Sé que tengo algo pendiente que pagar': penitente de Santo Tomás)

Nueve meses esperando

Cuenta Grimaldy que desde aquel trabajo ejecutado con dedicación pasaron nueve meses, en los que el artista tuvo que ‘desfilar’ por los pasillos de la Alcaldía en múltiples ocasiones.

Fue someterme a recibir frases como, venga mañana, pasado mañana, la próxima semana, no está listo el dinero, hasta que me cansé de tantas burlas y decidí tocar las fibras de la autoridad municipal FACEBOOK

TWITTER

“Fue someterme a recibir frases como, venga mañana, pasado mañana, la próxima semana, no está listo el dinero, hasta que me cansé de tantas burlas y decidí tocar las fibras de la autoridad municipal. Cristo mueve todo y así ha sucedido”, dice el artista sincelejano.



La casa que adquirió alias ‘Cadena’ fue destruida por los viciosos, quienes al ver abandonada la mansión comenzaron a llevarse la vivienda por pedazos, hasta que dejaron solo ruinas.



Luego al parecer por iniciativa de la administración municipal, una máquina retroexcavadora limpió el lugar y lo encerró con láminas en las cuales fueron dibujadas escenas típicas de la región sabanas.

Facebook Twitter Linkedin

Estos fueron las piezas que elaboró Grimaldy plasmó en el barrio ‘Venecia’, por orden de la Alcaldía Sincelejo. Foto: Francisco Javier Barrios.

(También: El ‘último te amo’: así recordó Dayana Jaimes a Martín Elías)



“No hay derecho que tengamos que recurrir a estos métodos para que las autoridades se muevan y salgan entonces en forma inmediata a pagar los honorarios por los que fuimos contratados”, expresa el pintor.

La misma situación con los músicos

Al igual que Grimaldy, los músicos sincelejanos levantaron su voz para exigir el dinero correspondiente a la actuación que tuvieron para las fiestas del 20 de Enero.



“Han pasado tres meses desde las fiestas, a todos los artistas foráneos que participaron en los festejos les cancelaron su dinero, mientras que a nosotros nos dejaron por fuera de ese pago”, dice William Torres, destacado músico, Rey Sabanero del Acordeón.



Señala que más que una protesta es el sentir del artista sabanero, quienes día a día van siendo marginados y menos tenidos en cuenta.



(No deje de leer: Tiendas de Justo y Bueno en Santa Marta en cese de actividades)



“Más maltratados, poco nos tienen en cuenta, pero esta vez fue peor. Llegamos a límites impensados, porque nos contratan para una pequeña presentación en enero y en abril no han cancelan, con el agravante de que nos hacen una burla, porque nos citan para el pago y después desaparecen sin responder por nada”, explica Torres.



La sorpresa de los artistas sincelajanos es que después de recurrir a las protestas son llamados para entregarles los cheques correspondientes al pago por el trabajo que realizaron.

Francisco Javier Barrios

Especial para EL TIEMPO

Sincelejo