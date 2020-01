Estudian demandar a revista deportiva que insultó a Claudia López

Rechazo e indignación ha causado la más reciente edición de la Revista Pelotazos, pues en ella fue publicado un pequeño texto – al parecer de opinión- en el que se insulta a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. El comentario alcanza, además, a su esposa, Angélica Lozano.



El texto, que no está firmado, inicia diciendo: “Claudio López: el nuevo alcaldesito de Bogotá”, crítica la decisión de la Alcaldesa de la capital de usar el Esmad solo en casos de extrema necesidad y refiere que los mismos “bandidos” contra los que no usa este equipo especial, son “capaces de meterse hasta la casa de su noviecita, Angélica Lozano, y hasta violarla”.



La publicación que tuvo eco en la edición 658 de esta revista deportiva mensual, que se reparte en el estadio Palogrande de la ciudad, ha despertado en usuarios de redes sociales todo tipo de comentarios en los que desaprueban el mensaje que tildan de “homófono y machista”. Muchos aclaran, además, que no es el pensamiento ni comportamiento del común denominador de los manizaleños.



Al respecto, colectivos de derechos humanos se manifestaron su postura de total rechazo.

No es la primera vez que la revista pelotazos insulta o denigra a personas. Primero lo hacen con el periodismo joven de la ciudad que hace su trabajo día a día cubriendo el club y ahora incita a la homofobia con esas publicaciones. No más pelotazos. pic.twitter.com/PLSKc1qLoZ — Humo Blanco🇮🇹 (@HumoBlanco11) January 30, 2020

“No aceptamos ese tipo de declaraciones que incitan al odio, la violencia y ponen en riesgo a la población que tiene una orientación sexual y de género diversa. Son comentarios que terminan dañando a las personas”, indicó Carlos Buriticá, director de la corporación El Faro, dedicada a la defensa de Derechos Humanos.



Buriticá manifestó, además, que estudiarán cómo los colectivos defensores de derechos humanos y de la comunidad LGTBI emprenden medidas legales, dado que este tipo de publicaciones están prohibidas por la ley antidiscriminación.

Pues aunque al estadio va muy poca gente y esa revista regalada sale cara, fue bastante incómodo leer ésto. Hay personas aquí que de verdad nos hace quedar muy mal a todos los manizaleños. pic.twitter.com/qV6hVdEf2K — Daniel Cardona Toro (@dcardonatoro) January 30, 2020

Por su parte, la Industria Licorera de Caldas, quien había sido señalada de ser patrocinadora de la revista, le informó a EL TIEMPO que sostuvieron una relación comercial con sus propietarios hasta el 2017, pero que en la actualidad no tienen ningún vínculo.

Además, el Once Caldas, refirió que no tiene ninguna potestad sobre esa revista o las otras cuatro que se venden al interior del estadio Palogrande.



EL TIEMPO intentó contactarse con el director de esta revista, pero no obtuvo respuesta.



