A indígena le negaron visa y perdió un millonario negocio en EE. UU.

Leonidas Gutiérrez Pizano, un indígena artesano de la cultura Pareipa Koreguaje, todavía no entiende por qué le negaron la visa para ir a Estados Unidos a llevar sus collares y pulseras a una feria internacional.

Leonidas está vinculado hace 13 años a Artesanías de Colombia, que es la corporación adscrita al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo que agrupa a los artesanos del país para impulsar su trabajo, y viaja constantemente por las diferentes ciudades del país mostrando y vendiendo su trabajo.



El último certamen al que asistió fue ‘Raíces’, que se desarrolló en Bucaramanga y allí contó este capítulo triste de su historia.

Gutiérrez vive en un pequeño poblado, a cuatro horas de Florencia. Allí, aprendió, desde los siete años, a tejer con la palma de cumare, convirtiéndola en hamacas, mochilas, pulseras, entre otros elementos que combinados con chaquiras, semillas y tintes naturales, se transforman en hermosas artesanías con sello colombiano.



Su arduo trabajo, habilidad y talento, fueron premiados al ser escogido entre 150 artesanos para representar al país en una feria que se desarrolló en Santa Fe, capital de Nuevo México (Estados Unidos), la semana pasada.



“De los 150 artesanos preseleccionados salimos 15 seleccionados y de ahí sacaron a los 5 mejores y queríamos participar mostrando nuestros productos, representar el país como artesanos invitados pero lastimosamente no se pudo”, cuenta Leonidas, mientras muestra una mochila a unos clientes que se acercan impresionados por sus artesanías.



El 4 de junio pasado, a las 11:45 de la mañana, el sueño de salir del país y representar su cultura con orgullo y sus esperanzas de cerrar grandes negocios con inversionistas extranjeros y poder ampliar la microempresa que han construido con su comunidad, quedaron truncados luego de que le negaron la visa americana.



“Teníamos todo el apoyo de Artesanías de Colombia, la Embajada de Colombia en Estados Unidos, todo, supuestamente, pero lastimosamente la chica de la ventanilla que nos atendió dijo que no podíamos pasar a su país”, relata el artesano.

Pues no solo a él le negaron la visa, de los cinco artesanos escogidos como los mejores del país, solo dos lograron obtener la visa tipo B1 de negocios que estaban solicitando para poder permanecer en este país durante nueve días mientras se desarrollaba la feria.



No se explica la razón de esta decisión, pues dice que no tiene antecedentes penales y realizó la documentación requerida desde seis meses atrás.



“En diciembre tuvimos una feria artesanal en Bogotá y desde ahí comenzamos a hacer el papeleo, el pasaporte, todo lo que necesitábamos para que ellos tuvieran mayor información de nosotros”, enfatiza.



Los dos artesanos que lograron ir a esta feria regresaron con negocios por más de 45 millones de pesos, suerte que pudo haber sido de Leonidas y con los cuales hubiera impulsado a su comunidad, ya que es el líder de 57 artesanos que viven en las rancherías del corregimiento de San Antonio de Getuchá, quienes viven exclusivamente de las ganancias de estas artesanías.



“Hay mujeres que mantienen toda la familia con esta microempresa y han logrado sacar hijos adelante, algunos bachilleres estudiando y yo tengo un hermano que hace seis años comenzó a estudiar biología”, cuenta con orgullo y añade: “si Dios quiere, se gradúa en diciembre como biólogo en Florencia, Caquetá, yo le di toda la carrera”.



Pese a no poder viajar, Leonidas asegura que volvería a presentarse las veces que sea necesario. “Si se me presenta la oportunidad claro que me volvería a presentar y así poder hacer negocios grandes”, asegura mientras muestra sus collares.

MARÍA ALEJANDRA RODRÍGUEZ CASTELLANOS

Corresponsal de EL TIEMPO

BUCARAMANGA

En Twitter: @MariasRodriguez