Denuncian atentado contra miembro del partido Farc en Plamadas, Tolima

Hugo Ruiz, miembro del partido político Farc en Tolima, fue víctima de un atentado tras la explosión de un artefacto en su casa ubicada en la vereda El Oso, en el municipio de Plamadas.

La vivienda esta ubicada a un kilómetro del espacio territorial donde permanecen concentrados más de 50 excombatientes del frente 21 de las Farc.



La denuncia del atentado fue presentada por el vocero y excombatiente Gustavo Bocanegra, quien señaló que "una bomba estalló en la cocina del excombatiente Hugo Perdomo, miembro del partido político Farc en Tolima".

La explosión derrumbó la casa donde Hugo dormía con su esposa y afortunadamente no fueron afectados

"La explosión derrumbó la casa donde Hugo dormia con su esposa y afortunadamente no fueron afectados", dijo el excombatiente Donald, quien agregó que el afectado se dedica a explicar en el sur del Tolima el contenido de los acuerdos de paz firmados con el Gobierno del expresidenteJuan Manuel Santos.



"En la vereda El Oso y todo el corregimiento de Gaitania hay alta presencia del Ejército, y este hecho nos causa extrañeza por lo que pedimos garantías para nuestra participación en política", aseguró Donald.



El coronel Jorge E guerra, comandante de la Policía Tolima, dijo que las esquirlas ocasionaron daños en el techo y las paredes de madera de la vivienda.



"No hubo víctimas ni heridos y no existían amenazas contra el excombatiente", señaló el coronel Esquerra y agregó que se realizan investigaciones para esclarecer los hechos y precisar la cantidad y el tipo de explosivo utilizado.



Habitantes del corregimiento de Gaitania y la vereda El Oso, que están a una hora en carro de la zona urbana de Plamadas, no ocultaron su preocupación "pues no queremos volver a vivir o a sentir en nuestro territorio los rigores de la guerra que tanto daño nos ha causado".

No queremos volver a vivir o a sentir en nuestro territorio los rigores de la guerra que tanto daño nos ha causado

Señalaron que la tranquilidad en el correginiento de Gaitania se ha visto afectada toda vez que el pasado 29 de mayo se escucharon , en horas de la noche, detonaciones de armas largas.



"El 7 de agosto pasado desconocidos pintaron, en algunas casas y sitios, letreros alusivos a las Farc-EP", señaló un campesino.



Gaitania es la zona montañosa del sur del Tolima donde nacieron las Farc 50 años atrásal mando de Manuel Marulanda Vélez, alias 'Tirofijo'.



FABIO ARENAS

ESPECIAL PARA EL TIEMPO

NEIVA.