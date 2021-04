Motociclista atropelló a guarda de seguridad por evitar retén

Un accidente de tránsito se presentó esta mañana en el centro de Manizales. En un puesto de control ubicado en la parte de atrás del Centro Comercial Fundadores, un motociclista atropelló al guardia de tránsito que le solicitó detenerse.

Según el reporte inicial de las autoridades, el hombre quería evitar a las autoridades.



“El hombre quería escapar del puesto de control y por eso trata de pasar con su moto. Como resultado, hiere al guarda de tránsito en una de sus piernas y este debe ser trasladado a la Clínica Santillana para su valoración”, indicó Cristian Mateo Loaiza , Secretario de Movilidad de Manizales.

De acuerdo con varias versiones, el conductor no quería parar porque no tendría la documentación en regla.



“Le recordamos a todos los conductores lo importante de cargar las documentos vigentes para que no tengamos que ver este tipo de accidentes. Durante los toques de queda se tienen varios puestos de control de este tipo y siempre buscan velar por la seguridad de los ciudadanos”, apuntó Loaiza.



Producto del accidente, el agresor fue detenido y puesto a disposición de las autoridades y la moto fue inmovilizada y trasladada a los patios del municipio.

Hace varios años no se tenía reporte de situaciones similares en la capital caldense, la última vez que las autoridades notificaron acciones de este tipo fue en 2017 donde ocurrieron dos hechos de esta naturaleza.



Además del respeto a las normas, las autoridades llamaron la atención de los conductores para actuar con precaución, pues en estos momentos los servicios de salud no tendrían capacidad de maniobra en caso de presentarse un accidente de tránsito de gravedad.

