Arroceros de La Mojana en Sucre, al borde de la quiebra

Los cultivadores de arroz de la subregión de Las Mojana en Sucre, están a punto de quedar en la ruina, ante la forma como se bajaron los precios en los mercados de la región y la imposibilidad de sacar el producto por el pésimo estado de las vías.



(También: La terraza, la mejor vitrina para la carpintería de Eric Salas)



Así se expresan los representantes de los arroceros de los municipios de Majagual y Sucre (Sucre), quienes manifestaron, que tuvieron que acudir a una protesta general para ser escuchados, sin resultados hasta el momento.

Uno de esos voceros es Neiman Estrella Acevedo, presidente de la Asociación de Productores Arroceros de la Mojana (Asoagromojana). “En estos momentos el arrocero de La Mojana está trabajando a pérdida, porque hay aprobada una franja de precios por parte del Ministerio de Agricultura, establecida entre 825 mil y 900 mil pesos la tonelada”.



“La industria arrocera de la región, en Sahagún (Córdoba) y Magangué (Bolívar) están pagando a 600 mil pesos la tonelada, frente a unos costos de producción que están en 3 millones 300 mil pesos una hectárea, lo que arroja pérdidas muy grandes”, dijo.



(Lea: Hasta cinco hurtos se registran diariamente en Santa Marta)



Explica, que una hectárea arroja una producción de cuatro toneladas, lo que daría al precio que lo están pagando, 2 millones 400 mil pesos, con una diferencia desproporcionada.

Facebook Twitter Linkedin

El mal estado de las vías no les permite sacar las cosechas. Foto: Oswaldo Rocha

“Estamos reclamando además control y vigilancia por parte del gobierno nacional ante las multinacionales que distribuyen los agroquímicos, los fertilizantes y las semillas, con unos precios desbordados, lo que aumenta más la cosecha de una hectárea de arroz”.



“Esta situación ha hecho que el sector arrocero colapse y se vaya a la quiebra en La Mojana. Por eso le reclamamos al gobierno nacional mayor compromiso y que el incentivo de almacenamiento se destine al productor y no al industrial molinero”, señala.

Se refirió también al Tratado de Libre Comercio –TLC- afirmando que le está haciendo un gran daño al sector y más con el paso de los años, porque se desmontan gradualmente los aranceles, indicando que llegará a cero y entonces tienen que ser competitivos.

Las vías

A la situación de los precios se une el pésimo estado de las vías entre las zonas donde se cultiva el arroz, las cabeceras municipales y llegar hasta los sitios donde se vende el producto.



“Año tras año vivimos las mismas dificultades, porque nos enfrentamos a una situación crítica, tanto en las vías acuáticas como terrestres para poder sacar los cultivos”, dice Enelis Villamil Madrid, habitante del centro de Majagual y agricultora.

Las multinacionales que distribuyen los agroquímicos, los fertilizantes y las semillas, con unos precios desbordados, lo que aumenta más la cosecha de una hectárea de arroz FACEBOOK

TWITTER

Explicó, que en algunos lugares la lluvia no ha sido constante para permitir que los caños se llenen de agua y puedan sacar el producto por vía acuática y cuando llueve mucho se pierden las cosechas con las inundaciones.



“Así mismo, que la vía terrestre con cualquier gota de agua que caiga, no da paso para sacar nuestra agricultura. Los dueños de las comunidades se quejan porque quedamos sin vías para salir siquiera en moto”.



“Tenemos los cultivos al borde de la pérdida total, porque quien corta el arroz se le queda ahí guardado y prefiera no seguir cortando porque se pierde más”, afirma.

Solicitó ser escuchados por parte del Ministerio de Agricultura, porque están enfrentados a muchas pérdidas comenzando por los precios y el no tener vías para sacar las cosechas.



(No deje de leer: Juez mandó a terapia a Alcalde de La Sierra, Cauca, por golpear a su esposa)



“Estos momentos que vivimos son críticos, por lo que pedimos una pronta solución. Este sector cultiva más de 2.000 hectáreas de tierras en arroz y somos un alto número de agricultores”.



El gobierno departamental se comprometió a gestionar ante los mercados del Atlántico para que los campesinos vendrán sus cosechas directamente, además de la inversión en las vías de penetración.

Francisco Javier Barrios

Para EL TIEMPO

Sincelejo