Conocimos la historia detrás del niño de 14 años que puso en riesgo su vida sobre un colchón inflable.



Se lanzó a un arroyo que se formó en una avenida de Valledupar: hubo varias vías inundadas tras una fuerte lluvia con granizo que duró más de dos horas.



El hecho protagonizado por el joven Jefferson David Olivera, de 14 años, se hizo viral en redes sociales, y fue reprochada por las autoridades y organismos de socorro, quienes pidieron al joven y a la ciudadanía no repetirla porque puede terminar en tragedia.



En video: Sabe que fue un error lanzarse

al arroyo y pudo costarle la vida

En colchón inflable hombre nadó en medio del aguacero en Valledupar está tarde pic.twitter.com/Q8MkfazQ4E — Limedes Molina Urrego (@LimedesMolinaUr) September 12, 2022

El Cuerpo Voluntario de Bomberos de Valledupar alertó sobre los riegos que se pueden registrar, entre esos los árboles débiles o enfermos que se caen durante los aguaceros.



Olivera relata que el colchón se lo encontró desinflado y lo tomó con la intención de taparse de la lluvia, pero se le mojó, por lo que decidió inflarlo y lanzarse al agua, conduciendo con uno de sus brazos el improvisado bote que era arrastrado por la corriente de los arroyos, que se formaron por el aguacero.



“Dejé el bolso y todas las cosas en Makro y me tiré, llegué hasta la bomba y me devolví, de ahí cogí derecho hasta la 23 en Los Fundadores”, puntualiza el joven.



La transversal 23 desde la calle 16 hasta la diagonal 17A, en temporadas de lluvias se convierte en un arroyo que inunda a viviendas de los barrios Dangond y Los Fundadores.



Relata que todo fue rápido y pudo ver como varios hombres de la Policía, el Ejército y conductores curiosos se detenían para hacerle fotos, vídeos, entrevistas y alertarlo por su irresponsabilidad.



El joven sabe que no hizo bien y que cometió un error que pudo costarle la vida, por lo que recomienda a otros “que no lo hagan”.

Estudia y trabaja para ayudar a su familia

Olivera es estudiante de séptimo grado en la institución educativa Oswaldo Quintana Quintana y se dedica a limpiar vidrios en un concurrido sector de la ciudad, en cuya esquina se encuentra ubicado un almacén de grandes superficies, para ayudar a su familia con la alimentación.



Esta labor la realiza desde las seis de la mañana y se hace unos 25 mil pesos diarios, pero quiere tener otra oportunidad de vida, por eso estudia.



Su fama ha hecho que muchas personas lo detengan para darle consejos de que no lo vuelva a hacer, otros le han regalado ropa y le han colaborado con dinero para sus estudios, “una señora me llamó y me mandó 50 mil pesos”, sostiene el joven que le ha tocado desde temprana edad salir a trabajar para ayudar a su familia.



El fuerte aguacero registro la tarde de este lunes, evidenció también la necesidad urgente de ampliar el sistema de alcantarillado pluvial de la capital vallenata.



Eliana Mejía Ospino

Especial para El Tiempo