Arrancó el PAE- Plan de Alimentación Escolar en Cartagena

Yomaira Grandett/ El TIEMPO

El almuerzo el cual será preparado en las mismas instituciones; sin embargo hay muchos colegios que no tienen óptimas instalaciones, no tienen cocinas, ni comedores. Esta es una falla del programa pues no se hizo una evaluación previa”, señaló Juan Guerrero, presidente de la Asociación de rectores de los colegios públicos de la ciudad.