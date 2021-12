Autoridades de Caldas encontraron un cuerpo en zona rural del municipio de Villamaría, ubicado a menos de cinco minutos de Manizales.



Según los primeros indicios, se trataría de Martín Santiago Márquez, un joven arquitecto de 25 años que se reportó como desaparecido el 15 de octubre pasado y sobre el que no se tenía ninguna información de su paradero.

De acuerdo con las primeras informaciones, el cuerpo hallado portaba prendas de vestir con características similares a las reportadas por sus familiares y que se ven claramente en las grabaciones de cámaras de seguridad en las que las autoridades se basaron para la investigación.



El cadáver fue encontrado en una zona boscosa de la vereda La Florida, al lado de un árbol y en avanzado estado de descomposición, por lo que – indicaron- no es posible establecer si tiene señales de violencia.



Las autoridades de Manizales y Villamaría informaron que tras la inspección técnica al cadáver todas las labores de identificación quedaron a cargo de Medicina Legal, entidad que esclarecerá si este cuerpo es el del joven arquitecto o se trataría de otra persona.



Por el momento, como no hay confirmación de que se trate de Martín Santiago, el hallazgo no ha sido notificado a sus familiares, quienes desde el día de la desaparición emprendieron una incansable búsqueda del joven, sobre quien se sabe era un exitoso arquitecto, reconocido por su disciplina.



El único indicio que tuvieron las autoridades para iniciar su búsqueda fue que el día de su desaparición, renunció a su trabajo y dejó todas sus pertenencias en su vivienda.



