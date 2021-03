Indignación en Armenia por niños que golpean a su mamá que vende tinto

Un video en el que dos menores agreden a su mamá en la plaza de Bolívar de Armenia se volvió tendencia en las redes sociales.



En las imágenes se observa a la mujer sentada vendiendo tintos mientras que su hijo menor de ocho años no para de llorar y lanza patadas mientras que la madre intenta calmarlo, y se escucha a varias personas que piden la intervención de la policía en el caso.



(Lea también: Carro de alta gama cayó del quinto piso de un parqueadero en Medellín)

Luego interviene la hija mayor, de 11 años, quien golpea a la madre en varias ocasiones con sus brazos. La mujer rompe en llanto y pide que paren, al tiempo que los espectadores le reclaman a la menor que respete a su mamá y que deben ser llevados por la policía.



Los hechos sucedieron en el centro de Armenia mientras la madre de los menores vendía tintos en este concurrido sector. Al parecer, la rabieta de los niños se originó porque la mujer no accedió al deseo de ellos.



(Además: Luto en el Vallenato: reconocido artista murió tras chocar en su moto)

Hay indignación en #Armenia por este video en el que dos niños golpean a su madre, quien vende tintos en la plaza de Bolívar.

Esta es la historia: https://t.co/hlSnGq7zF0 pic.twitter.com/lYjXy6xTl6 — EL TIEMPO Colombia (@ColombiaET) March 15, 2021

No obstante, la Comisaria Primera de Armenia, Mónica Cárdenas, atendió el caso y advirtió que la madre no quiere que juzguen a sus hijos, pues ‘"están pasando por un proceso de duelo a raíz de una pérdida familiar, la mamá de la muchacha murió hace 4 meses. Antes, la abuela cuidaba a los niños mientras ella salía a trabajar, pero ahora le toca llevárselos porque no tiene con quién dejarlos. Todo ese tipo de cosas hacen mella en los niños, por eso los vinculamos a un programa’’.



Los menores no van a ser retirados de su madre, según confirmó la comisaria, pero se les están haciendo seguimiento con el área de psicología y trabajo social y se solicitó cupo en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para vincularlos a un proceso de acompañamiento psicosocial.



(Le recomendamos: Denuncian ataque de racismo contra colombiano en Londres)

A la señora le preocupan todos los comentarios contra los niños porque no saben lo que han vivido FACEBOOK

TWITTER

"’Lo vimos en redes sociales, pero hay que mirar cómo ayudarle a la persona, por eso la buscamos y les hicimos valoración a los niños. A la señora le preocupan todos los comentarios contra los niños porque no saben lo que han vivido. Para todos fue un choque ese video, por eso iniciamos un proceso con la señora sobre pautas de crianza, autoridad, entre otros’’, contó Cárdenas.



La secretaria de Gobierno de Armenia, Gloria García, señaló que -aunque el video no tenía mucha información- ''la comisaria se dio a la tarea de ir hasta la plaza de Bolívar, averiguar quién era la mujer del video e iniciar todo el proceso de acercamiento. La madre no quiere que se haga nada contra los niños’’.

LAURA SEPÚLVEDA

Para EL TIEMPO

ARMENIA

Más contenido de Colombia:

-Casi linchan a conductor que atropelló a madre y su hija de dos años



-Colombianos denuncian agresión de Policía de México en su luna de miel-Migrante fue detenido por presunto ataque a un policía en Popayán