Luego de varias semanas internado en el hospital departamental San Juan de Dios de Armenia, un adulto mayor logró reencontrarse con su mascota, que estuvo en un hogar de paso mientras él se recuperaba de una infección en los pulmones.

Hace unos días, la historia de Adolfo Murillo Velásquez y su mascota Bruno Moisés conmovió a los quindianos, pues el perrito pasó tres días a las afueras del centro asistencial esperando a su dueño hasta que varias animalistas lo hallaron y le buscaron un hogar temporal.Tras la recuperación de Murillo y que le dieran de alta en el hospital, el hombre volvió a encontrarse con su perrito.

Tras varias semanas en el hospital, Adolfo Murillo regresó con su mascota Bruno Moisés. Pese a que le ofrecieron un hogar, el adulto mayor no aceptó y regresó al semaforo del Inem en #Armenia. pic.twitter.com/Ka3KJM85Bb — Laura Sepúlveda (@lausephincapie) March 8, 2022

La empresaria Sammy Quiceno, y quien albergó a Bruno Moisés durante la convalecencia de Murillo, relató que, aunque le ofreció un hogar al adulto mayor éste no aceptó y volverá al semáforo donde permanecía hasta que se enfermó.

"Yo no quiero vivir en un ancianato y depender de los demás, por eso yo me consigo para pagar el cuartico y para comer"

"Mucha gente me está escribiendo, pero no tengo la culpa que don Adolfo no aceptara, le ofrecí un lugar donde iba a estar con Bruno e iba a tener techo y cinco comidas al día, pero dijo que no, que quería seguir en las calles. Conseguí unas personas de otros países e íbamos a pagar el hogar pero él no aceptó y no puedo obligarlo", le dijo Quiceno a este medio.



Murillo es conocido en Armenia porque lleva varios años ubicándose al lado del semáforo que está frente a la institución educativa INEM José Celestino Mutis.



"Yo no quiero vivir en un ancianato y depender de los demás, por eso yo me consigo para pagar el cuartico y para comer", dijo Murillo.

Adolfo Murillo regresó con su mascota al semaforo del Inem en #Armenia. Aunque le ofrecieron un hogar, el adulto mayor no aceptó. Él explica sus razones pic.twitter.com/YPtZbeV5O2 — Laura Sepúlveda (@lausephincapie) March 8, 2022

Por su parte, Quiceno añadió: "Respeto la decisión de él y mientras pude le di amor, comprensión, ayuda con Bruno y a él lo acompañamos en el hospital cuando le hicieron un cateterismo. Ahora, pido que no me ataquen a mí porque no lo puedo obligar.

ARMENIA