Los habitantes de Armenia están conmovidos por el caso de Moisés, un perrito mestizo que estuvo durante tres días esperando a su dueño, un adulto mayor habitante de calle conocido como Adolfo, quien por estos días está hospitalizado en el hospital San Juan de Dios.



Ahora, Moisés fue adoptado temporalmente por una empresa local mientras Adolfo logra recuperarse la infección pulmonar que lo aqueja y los mantiene separados.

La historia se conoció a través de redes sociales, pues el adulto mayor llevaba varios años ubicándose al lado del semáforo que está frente a la institución educativa INEM José Celestino Mutis, al norte de Armenia.



Aunque el hombre sigue internado en el hospital departamental San Juan de Dios, el perrito solo se separó de su amo cuando fue adoptado temporalmente por una conocida empresaria de la ciudad, que quiso darle un hogar mientras su dueño se recupera y puede volver con Moisés.

El perrito Moisés encontró un hogar de paso mientras su dueño se recupera en el hospital San Juan de Dios de Armenia. Alcanzó a permanecer 3 días a las afueras del centro médico esperando a su amo.

"El perro estaba con una bolsa donde hay ropita del señor y no la suelta. Es increíble lo que estos animales hacen por nosotros

TWITTER

"El perro estaba con una bolsa donde hay ropita del señor y no la suelta. Es increíble lo que estos animales hacen por nosotros. En cuanto le pusimos una chaqueta del señor al lado; se acomodó ahí. Moisés es un amor, es súper dócil y muy nervioso. Lloró mucho extrañando a su amo, pero ha comido bien", relató la empresaria Sammy Quiceno.



La mujer explicó que el perro no se movía del hospital, hasta se trataba de meter allá, pero -obviamente- no lo dejaron entrar. "Incluso me contó una enfermera que el señor trató de pararse para llevarle comida al perro pero por su estado no lo dejaron y lo tuvieron que sedar", relató.



Según la información que recibió Quiceno, la separación entre Moisés y su amo se produjo el pasado sábado. "El señor se estaba asfixiando. Algunas personas lo ayudaron y lo despacharon en un carro con el perrito y sus cosas hasta el hospital. Fue ahí que el perrito se tuvo que quedar afuera", apunta.



Además, la empresaria contó que también están tratando de ayudar al dueño del perrito.



"Algunas personas que trabajan en el hospital y que vieron mis redes sociales me han contactado. Estamos tratando de ayudar en lo que podamos, yo no estoy recogiendo plata, pero una persona me hizo una consignación de 70 mil pesos a la cuenta de mi empresa, con eso le vamos a comprar unas cosas que necesita, porque él no tiene familia, ni ropa ni nada", dijo Quiceno.



E adulto mayor sin hogar requiere pijamas, pañales y algunos medicamentos que no están disponibles actualmente en el hospital. "La enfermera que me contactó y que estuvo de turno anoche, me dijo que está necesitando 14 ampollas de un medicamento y productos de aseo", concluyó la mujer.

