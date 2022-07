La muerte de un menor en el barrio Manantial de Calarcá ha generado conmoción en el Quindío, pues inicialmente se sospechó que había sido un suicidio. Sin embargo, horas después la familia del niño reveló que se había tratado de un accidente doméstico. Las autoridades abrieron una investigación sobre los hechos.



La secretaria del Interior del Quindío, Magda Inés Montoya, informó que el menor Héctor Fabio Bernal, de 9 años, lamentablemente falleció y los hechos son materia de investigación, pues no se sabe si se trata de un accidente o de un suicidio. "Lo que se sabe es que era alegre y de buen comportamiento, no mostraba ningún tipo de comportamiento extraño, que requiriera cuidado especial", dijo Montoya.



Al parecer, el menor habría tenido una discusión con sus padres porque no lo habrían dejado asistir a un paseo con otro pariente. "El niño nunca fue maltratado. Como todo niño cuando le dicen que no; se llena de motivos. Él se quería ir de vacaciones por unos días con su hermana, pero sus padres no lo permitieron porque iba a perder una semana de clases", relató uno de sus familiares.



Otras versiones dicen que el pequeño estaba jugando en un columpio en su casa y se enredó con la soga. "El papá le había construido un columpió, pero lamentablemente se enredó y cuando la mamá llegó a rescatarlo ya no tenía signos vitales", dijo otra fuente cercana a los padres del menor.



Por su parte, la Policía del departamento y la Fiscalía abrieron una investigación para determinar qué ocurrió con el pequeño.



"Estamos esperando el dictamen de Medicina Legal que nos aclare qué fue lo que pasó y además se abrió la investigación para establecer si realmente esas fueron las causas", dijo el comandante de Policía en Quindío, coronel Jorge Mauro Córdoba.

ARMENIA