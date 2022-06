Tras el ataque con una sustancia química no especificada del que fue víctima la joven Laura Daniela Isaza, de 20 años, mientras caminaba por una calle de un sector céntrico de Armenia, la Policía capturó a cuatro personas sospechosas de participar en este caso.



Durante la audiencia de imputación de cargos, el fiscal cuarto especializado de Armenia explicó que los detenidos fueron capturados por el delito de lesiones con agente químico o sustancias similares y que en el momento del allanamiento realizado en el municipio de Montenegro fueron señalados por la comunidad como responsables de hurtos y otros delitos contra mujeres.



Según el fiscal, este fue un ataque registrado con la intención de persuadir a la víctima para que ‘’volviera con su exnovio’’.



También reveló que a los cuatro capturados identificados como Jorge Iván Guzmán Peláez alias Soldado, Germán Darío Valbuena Giraldo, Yerly Andrea Henao Rojas y Wilson Alberto Flores Marulanda, les pagaron 4 millones de pesos por cometer este delito y este dinero lo debían repartir entre ellos. Además, hay otras dos personas pendientes de ser capturadas y judicializadas.



‘’Dos días antes del ataque estas cuatro personas estuvieron frente al establecimiento comercial Outlet Grandes Promociones, lugar de trabajo de la víctima, con el fin de cometer el ataque, pero para ese momento no les fue posible, tomando la decisión que se realizaría el lunes 16 de mayo, día en que efectivamente sucedió, para lo cual prepararon todo para esa fecha’’, relató el fiscal.



Los cuatro capturados no aceptaron los cargos y se espera que la Fiscalía continúe con la exposición de las pruebas para determinar si el juez quinto penal municipal los envía a prisión o no.



Además, las autoridades continúan en la búsqueda del exnovio de la joven, presunto autor intelectual del ataque.



El comandante de la Policía en Quindío, coronel Jorge Mauro Córdoba, señaló que ‘’seguimos en el esclarecimiento de este caso, estamos en la búsqueda del autor intelectual de este hecho lamentable, queremos manifestar que se ha venido realizando un trabajo juicioso y se han mostrado resultados de manera rápida’’.



La joven permaneció varios días recuperándose en el hospital departamental San Juan de Dios hasta que le dictaminaron una incapacidad provisional por 50 días mientras regresa a control con el área de cirugía.



