Una joven de 20 años fue atacada con ácido mientras caminaba por las calles del barrio Granada, en el centro de Armenia, este 16 de mayo. Como muestran los videos de las cámaras de seguridad del sector, su agresor la estaba esperando al lado de un colegio, y cuando ella transitaba por el lugar el hombre le preguntó la hora y le lanzó la sustancia sobre su rostro y cuello.

De acuerdo al reporte de la Policía del Quindío, la joven Laura Isaza tiene quemaduras en rostro y pecho. "El personal médico argumentó que posiblemente la sustancia arrojada fue un compuesto alcalino", dicen las autoridades.



El caso es investigado por agentes de la Sijín de la Policía y del CTI de la Fiscalía.



Isaza continúa internada en el hospital departamental San Juan de Dios a la espera de una decisión de los especialistas, pues tiene quemaduras de primer y segundo grado.



El alcalde de Armenia, José Manuel Ríos, informó que se le brindó la ruta de atención a esta dama que fue atacada presuntamente con ácido.

"Estamos en la confirmación de la sustancia. Los procesos de investigación y para recaudar pruebas van muy bien, afortunadamente es un sector que tiene un importante número de cámaras de seguridad. Se estableció un cerco y con información de la misma víctima estamos tratando de establecer si fue alguien conocido o fue contratado para que cometiera este tipo de actos", dijo el mandatario.



No obstante, la evidencia apuntaría a que el ataque habría sido perpetrado por asuntos personales, pues no se presentó otro delito como hurto de objetos.



En lo que va corrido del año, en el departamento se registran 8 asesinatos a mujeres, 2 de ellos han sido catalogados como feminicidios. El Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, en su visita el fin de semana a la región, dijo: "He venido viendo con mucha preocupación el crecimiento de delitos contra la mujer, violencia intrafamiliar, abuso sexual".



Según datos de la Fiscalía, en 2022 han logrado judicializaciones en cuatro feminicidios presentados en Quindío y Risaralda. En cuanto a homicidios de mujeres, en Caldas se logró un esclarecimiento de 100 %, en Risaralda de 66 % y en Quindío de 57 %.

