Hace solo 4 meses, Andrea Estefanía Arias invitó a su novio Jair Sebastián Serna a vivir en su casa ubicada en el barrio Las Colinas, al sur de Armenia. Arias vivía junto a su hija de 4 años. Y hace solo una semana su historia conmocionó a la capital quindiana, pues él la apuñaló 32 veces y degolló a la niña.



La mujer de 25 años sostenía una relación con Serna, de 22 años, desde hacía varios meses atrás. Se conocieron a través de redes sociales y aunque él estaba viviendo en Pereira -según contó Arias- se enamoraron y él se trasladó a Armenia para vivir con su mamá, pero ella lo echó debido a que el joven consumía sustancias psicoactivas.



En noviembre, Arias lo invitó a vivir con ella y su hija pues le dio pesar que su novio se quedara sin casa. La mujer empezó a notar algunos comportamientos extraños en su pareja. La celaba, le revisaba constantemente su teléfono celular, no le permitía usar prendas cortas ni escotadas. Incluso el pasado 31 de diciembre la obligó a cambiarse un vestido que se había comprado porque tenía una abertura en las piernas.



"Por eso es que a las mujeres las violan, por usar esos vestidos de prostitutas, era lo que me decía", contó la mujer.



Para vigilarla le consiguió un trabajo en un restaurante cercano al taller donde Serna laboraba como mecánico. Su conducta parecía exacerbarse cuando consumía cocaína- según narró la mujer- tanto así que creyó ver a su pareja besarse con otra mujer y le reclamó por esta supuesta infidelidad.



Sin embargo, Arias contó que no la maltrataba físicamente. De hecho, su mamá, Mónica Andrea Valbuena, señaló que "mi hija nunca nos contó ni la niña tampoco que tuvieran problemas con él, seguro estaba drogado o algo así. Ni siquiera estaban disgustados esa noche".



Andrea Estefanía Arias y su hija de 4 años que fue asesinada por su padrastro. Foto: Archivo particular

"Él solo me amenazaba que si yo le hacía lo que su exmujer-que le fue infiel- me mataba", fue la declaración que Andrea Estefanía le entregó a la fiscal primera especializada de Armenia mientras se recupera en un hospital de la ciudad del violento ataque que le propinó su compañero sentimental en la madrugada del pasado martes.



La mujer recibió al menos 32 puñaladas en su cabeza, rostro, hombros, abdomen, pecho y miembros superiores. "Está viva de milagro, alcanzó a ser reanimada en centro médico", comentó la fiscal durante la audiencia de medida de aseguramiento de su victimario.



Su pequeña hija no corrió con la misma suerte. Salomé Puentes Arias también recibió varias heridas con arma cortopunzante pero una le destrozó su vena yugular y acabó con su vida.



La mujer que estaba inmóvil por las heridas que sufrió, relató que este hombre le lanzaba besos y le decía que la amaba después de la agresión que les había propinado.



Jair Serna fue capturado ocho horas después en una vía pública de Armenia. Las autoridades estaban ofreciendo hasta 50 millones de pesos por información sobre el paradero de este hombre. Foto: Archivo particular

Serna fue capturado ocho horas después en una vía pública de Armenia. Las autoridades estaban ofreciendo hasta 50 millones de pesos por información sobre el paradero de este hombre.



Inicialmente fue detenido por tener en su posesión 30 gramos de cocaína, fue judicializado por ese delito y lo aceptó. Luego, fue imputado por homicidio agravado contra la menor de 4 años y tentativa de feminicidio contra su pareja sentimental, pero no aceptó los delitos.



Un juez de Armenia lo envió tras las rejas mientras se avanza en el proceso en su contra. Serna podría recibir una pena de hasta 50 años en prisión.

"Ella venía sufriendo violencia psicológica, le prohibía usar ciertas prendas, le decía que había límites como si fuera el dueño del cuerpo de ella. Él venía sufriendo de un ataque de celos. Es un hombre vengativo pues le quiso hacer sufrir con lo que más le puede doler a una madre, que es metiéndose con su hija. Hasta el momento no ha mostrado el más mínimo arrepentimiento ni compasión por lo que hizo", dijo la fiscal.



La directora de la fundación Construyéndonos y psicóloga de la Secretaría de Salud de Armenia, Ángela Gómez, explicó que de acuerdo al perfil del joven que se ha conocido hasta el momento se puede establecer que es un consumidor de sustancias psicoactivas, "y que además de todo, posiblemente tiene algún trastorno causado por el consumo de estas sustancias y tiene un componente celopata además de los determinantes sociales, vivía en un entorno social bastante difícil, en medio de consumidores y del expendio".



Velatón por el asesinato de la niña de cuatro años y el intento de homicidio de su mamá en Armenia. Foto: Alcaldía de Armenia

Gómez comentó que las madres solteras también están en riesgo pues "de alguna manera exponen a sus hijos y no se dan cuenta de eso porque también está ese componente sociocultural de búsqueda de apoyo, pero lo peor es que lo buscan en las personas menos indicadas como en este caso en un farmacodependiente".



La psicóloga enfatizó en que en este hogar había violencia contra la mujer, violencia intrafamiliar, farmacodependencia y "posiblemente un trastorno mental de este hombre y que lo tenía desde niño, que aparentemente se empeoraba con el consumo de sustancias y además la situación de vulnerabilidad de esta familia. Todo eso fue un caldo de cultivo que generó un desenlace dramático y violento".

LAURA SEPÚLVEDA

Para EL TIEMPO

ARMENIA