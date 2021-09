Hacinamiento en celdas transitorias del Quindío está en 339 por ciento

Aunque las celdas de detención transitoria para personas privadas de la libertad como los calabozos de la Sijín y de la Fiscalía en el Quindío pueden albergar a unas 18 personas, actualmente tienen una población de entre 60 y 70 personas, lo que está generando afectaciones en la salud de los internos y un hacinamiento que llegó al 339 por ciento.



Así lo reveló el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, durante una reciente visita al departamento.



"Verificamos su situación de derechos humanos y encontramos un hacinamiento superior al 300 por ciento. Desatención médica, incluso algunos internos con orden judicial que no han sido trasladados y que por ello han visto obstaculizados sus tratamientos y exámenes lo que pone en grave riesgo sus derechos humanos, esta es una constante que hemos encontrado en los centros de detención transitoria de todo el país", señaló Camargo.



En las celdas de la Sijín ubicadas en la sede del Departamento de Policía Quindío en Armenia se encuentran 400 personas detenidas.



Según la Defensoría del Pueblo en Quindío, se encontraron internos con afectaciones de salud como alergias y brotes en su piel, infecciones repetitivas y problemas dentales que no han recibido la atención debida, pacientes psiquiátricos sin recibir medicamento y tratamiento adecuado, personas con heridas expuestas a infecciones y recién intervenidas quirúrgicamente y sin continuidad en sus tratamientos postoperatorios, entre otras graves situaciones que vulneran sus derechos humanos.



"No hay luz en estos calabozos, hay pacientes con muchas necesidades como José David, quien es un paciente psiquiátrico y no recibe atención médica", reclamó uno de los internos.



"Hacemos un llamado urgente a que se avance con los trámites administrativos para culminar la construcción del pabellón adjunto para sindicados en el interior de la cárcel Peñas Blancas de Calarcá, con el fin de superar la situación de hacinamiento. Hacemos un llamado a las autoridades penitenciarias y de policía para que respeten y protejan los derechos de estas personas", dijo el Defensor.