La Fiscalía le imputó el delito de constreñimiento al sufragante a Lina Yaneth Pino Sánchez, exsecretaria ejecutiva del alcalde de Armenia, José Manuel Ríos, porque habría presionado a contratistas y bomberos de la ciudad para que apoyaran al entonces candidato por el partido Cambio Radical a la Cámara de representantes por el Quindío, Jhon Edgar Pérez.



(Lea también: Video: hombre que arrastró a adulta mayor para robarle el bolso en Armenia fue imputado)

Estaban siendo presionados bajo amenazas de no renovar los contratos, ya que, si bien usted no firmaba como secretaria ejecutiva, era la segunda al mando FACEBOOK

TWITTER

Hace unos meses, la Fiscalía recibió una denuncia anónima del actuar que venía ejerciendo Pino Sánchez al supuestamente presionar y amenazar a algunos integrantes del Cuerpo Oficial de Bomberos de Armenia y otros contratistas de la Administración Municipal para que apoyaran al candidato Pérez.



“Los contratistas, que habían sido vinculados ante contrato de prestación de servicios desde 2018 hasta 2022, manifestaron que por parte suya Lina Yaneth Pino, durante los meses de enero a marzo de 2022, previo a la campana electoral para escoger el Congreso de la República, estaban siendo presionados bajo amenazas de no renovar los contratos, ya que, si bien usted no firmaba como secretaria ejecutiva, era la segunda al mando y era la persona que manejaba directamente lo relacionado con la contratación, tal y como usted lo manifestaba en las reuniones políticas, según las denuncias”, dijo la fiscal en la audiencia de imputación de cargos.



(Además: Exalcaldesa de Armenia es sancionada por corrupción en contratos por $ 17 mil millones)

Facebook Twitter Linkedin

Lina Yaneth Pino Sánchez. Foto: Facebook: Lina Yaneth Pino Sánchez

Al parecer, la exfuncionaria usaba un salón de la Alcaldía Municipal para reunirse con los bomberos a quienes presionaba para que asistieran y llevarán entre 10 y 15 personas más a reuniones políticas del candidato en mención e incluso les retiraban los celulares antes de iniciar dichas reuniones para que no grabaran lo que ocurría allí.



“A los declarantes los presionaba de manera directa para que cada uno llevara entre 10 y 15 personas a las reuniones políticas de las cuales tenían que suministrar nombres y tomar fotografías. Indicaban que eran obligados a subir en sus estados de WhatsApp propaganda política del candidato, asimismo eran presionados para asistir en sus días de descanso a las reuniones políticas y si no asistían usted llamaba a sus jefes y lo hacía requerir que de eso dependía su vinculación laboral”, añadió la fiscal 20 seccional adscrita a la unidad de administración pública de Armenia.



(Más noticias de Armenia: Cayeron 9 presuntos integrantes de 'la Nueva Oficina', una banda de sicarios de Armenia)

Según las denuncias, Pino les exigía a los contratistas fotografía de certificados electorales y que además debían asistir al Coliseo de Armenia para el conteo de votos, y quien no cumpliera la meta de votos le terminaban el contrato. Cabe mencionar que el candidato Pérez alcanzó una curul en la Cámara de Representantes y actualmente se desempeña en este cargo.



La exfuncionaria no aceptó el delito imputado y seguirá en libertad ya que la Fiscalía no solicitó medida privativa de la libertad, no obstante, seguirá vinculada al proceso investigativo.

LAURA SEPÚLVEDA

Para EL TIEMPO

ARMENIA