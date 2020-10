Estudiante colombiano ganó prestigiosa beca y busca apoyo para viajar

Después de obtener una beca para estudiar su pregrado en ciencias agrícolas en la Universidad Earth, en Costa Rica, el joven Wilson Andrés Muñoz -de 17 años y que vive en la vereda Los Juanes, del municipio de Pijao, Quindío- está recaudando los recursos necesarios para tramitar la visa para ese país y los tiquetes para su viaje.



"Hace unos meses el rector de la institución educativa me dio la oportunidad de participar en un proceso de selección para unas becas. Muchas personas me han apoyado en todo este proceso y finalmente me informaron que me gané la beca, no lo podía creer", contó Muñoz.



La Universidad EARTH y Five Together Foundation le otorgaron una beca completa que incluye el costo de la matrícula, alojamiento, alimentación y el seguro médico para estudiantes.



Sin embargo, ahora el joven requiere de unos 6 o 7 millones de pesos para financiar su viaje a Bogotá y tramitar la visa en la embajada de Costa Rica, y luego comprar los tiquetes para ir a estudiar en ese país.



"En algunas redes de 'Amigos de Pijao' han consignado a mi cuenta de ahorros, pero estamos tratando de sacarle una a Wilson en el banco Agrario de Pijao. Ya tenemos el dinero del pasaporte porque lo donó una persona, ahora tenemos que sacar la cita en la embajada en Bogotá para la visa y se necesita pagarle los tiquetes y la estadía a Wilson y su papá y los costos de la visa y luego los tiquetes a Costa Rica", señaló el rector de la institución educativa La Mariela, Hugo Murcia.



Mientras se recolecta el dinero para los gastos del viaje, el joven se dedica a terminar sus estudios en la institución educativa de su municipio, al tiempo que les ayuda a sus padres con los cultivos de plátano, banano y café que tienen en su finca.



"Ha sido seleccionado entre un gran grupo de candidatos altamente calificados, pero usted se ha destacado por su preparación académica, su determinación, su compromiso con su comunidad, su potencial para convertirse en un líder de cambio y su compromiso con el futuro del planeta que compartimos", dice la carta de admisión que le enviaron al joven quindiano.



La universidad abrió esa convocatoria de becas para jóvenes de diferentes países y Muñoz debe estar la primera semana de enero en Costa Rica.



"Una conocida me informó de esas becas para personas que tuvieran qué ver con el café y el campo, y empecé a buscar en el Eje Cafetero y sobre todo en Pijao, porque mi familia es de allá. Se presentaron unos 20 jóvenes de varios departamentos de Colombia pero el que quedó fue Wilson", relató Leonardo Alonso Gómez, quien hace parte del grupo de 'Amigos de Pijao' y quien reside en México.



Las personas que quieran apoyar a Wilson se pueden comunicar al número telefónico 3187958899 o con el rector de la institución educativa en el teléfono 3123525945 y en el correo electrónico ielamariela04@gmail.com

LAURA SEPÚLVEDA

Para EL TIEMPO

ARMENIA