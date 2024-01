El macabro objetivo de los secuestradores de una bebé de 15 días de nacida en Quindío

Luego de pasadas varias horas después del rescate de la pequeña Dara Sofía Sossa, de 15 días de nacida, en el municipio de Calarcá, se han conocido detalles del secuestro de la menor que generó conmoción en el departamento.



Una de las hipótesis que ha tomado fuerza entre los investigadores del caso es que, al parecer, la mujer conocida con el alias de Camila -quien secuestró a la pequeña en la noche de este lunes en el barrio Las Américas de Calarcá- tendría como objetivo vender a la menor.



Según se ha conocido, la Policía halló un celular -el mismo que permitió dar con la ubicación exacta de la bebé- en poder de alias Camila y allí se encontraron chats que reforzarían la teoría de que la mujer tendría una oferta económica a cambio de entregar a Dara Sofía. Otro dato que llama la atención es que antes del secuestro la mujer pidió el carnet de vacunación de la niña.



La mujer y al menos un cómplice más, una persona que conducía la camioneta blanca marca Hyundai, además de otro niño que también se encontraba en el vehículo, trasladaron a la bebé hacia una vivienda ubicada en el barrio Los Álamos de Armenia, donde pretendían esconderla. No obstante, al momento del operativo, la Policía solo pudo capturar a alias Camila.



Entre tanto, la familia de la menor reveló que la secuestradora los contactó hace unos días con el pretexto de entregarles ayudas de parte de una concejal del municipio. Con esto buscaba ganarse la confianza de la abuela y madre de la bebé.



"La señora me mandó un saludo por WhatsApp, me dijo que se llamaba Camila y que iba de parte de una concejal que yo la distingo desde la campaña, por eso me dio confianza. Me dijo que nos quería ayudar y traerle unas cositas a la bebé, yo le dije que nosotros como pobres éramos una familia unida y que nos ayudábamos entre todos pero que, si la ayuda le nacía del corazón, estaba bien", contó Martha López, abuela de la menor.



Añadió que unos días después la llamó y le dijo que estaba en el barrio para conocer a la bebé, "estuvo con nosotros, almorzó en nuestra casa con unos familiares que teníamos de visita, cargó y hasta ayudó a asear a la niña. Luego me dijo que fuéramos a Armenia, que ella nos llevaba en el carro, pero le dijimos que nos íbamos con nuestros familiares y luego nos dijo que se le varó el carro. Dos días después volvió y nos dijo que si podíamos llevar a la bebé hacia el carro, que le iba a tomar una foto y la metió al carro y se la llevaron, hasta arrastraron a mi otra hija".



Las autoridades buscan a la persona que conducía la camioneta durante el secuestro y a otros posibles cómplices de alias Camila.

LAURA SEPÚLVEDA

Para EL TIEMPO

ARMENIA