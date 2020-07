Denuncian muerte de nueve mascotas por envenenamiento en Salento

La comunidad del sector conocido como la Aldea del Artesano de este municipio denunció la muerte de varios animales en lo que va corrido de este año y que al parecer sería producto de envenenamiento.



(Lea también: El ‘probador de jugos’ y las ‘colombianadas’ que indignan al país)

Según denunció un vocero del barrio, la comunidad está atemorizada porque en cualquier momento aparece uno de los animales afectado por lo que parecería ser envenenamiento, sin embargo no se ha podido establecer pues algunos de los propietarios no cuentan con los recursos para costear este procedimiento veterinario y la Alcaldía no tiene en el momento un veterinario de pequeñas especies.



‘"Ayer le tocó a una vecina, su perrita apareció muerta y parece que fue envenenada porque presenta todos los síntomas. Fuimos a la Inspección de Policía y a la Alcaldía a suplicar una autopsia para definir la causa. La comunidad está triste y enojada por la falta de ayuda y por lo que está pasando".

Le puede interesar: Así sobreviví al ataque de un hipopótamo de Pablo Escobar



Y añadió que ‘’es un régimen del terror, yo tengo un gato y me toca cuidarlo mucho para que no vaya a resultar envenenado, porque es algo que no se ha tomado con la seriedad que amerita y es que ya han muerto nueve mascotas entre gatos y perros en el último año y se viene denunciando, pero no pasa nada’’, agregó el vocero.



Por su parte la secretaria de Área Rural de la Alcaldía de Salento, Lorena García señaló que ‘’nosotros hemos tratado de colaborar en lo que se pueda pero en este momento no tenemos contratado un veterinario con esa especialidad, por eso no pudimos hacer el acompañamiento en este caso, sin embargo es un animal que tiene su propietario, y si esa persona tiene la duda o quería saber si el animalito estaba envenenado debe buscar también los medios para hacerle el proceso.

Lea también: El ‘probador de jugos’ y las ‘colombianadas’ que indignan al país



Y dijo que ‘’si fuera un animal callejero nosotros como Administración estamos en la obligación de hacer el proceso, pero en este caso el animal tiene un doliente. De todas maneras, nosotros con todo el amor del mundo hubiéramos hecho el proceso de acompañamiento pero no tenemos veterinario en el momento y por eso no podemos dar ese apoyo’’.

ARMENIA