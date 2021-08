Condenan a 17 años a mujer que torturó y asesinó a su arrendataria

Tras varios meses detenida, un juez de Armenia condenó a 17 años y 9 meses de prisión a Rosalba Marín Montes por los delitos de y desaparición forzada y homicidio agravado contra Betty Vallejo Reyes.



Vallejo desapareció en extrañas circunstancias hace un año mientras estaba en su vivienda en el barrio Los Quindos, en el sur de Armenia.



La desaparición de Vallejo generó varias jornadas de solidaridad y protesta que pedían celeridad en la investigación del caso. Los primeros señalamientos recayeron sobre Rosalba Marín Montes y Marisela Ruiz Marín, madre e hija, y quienes un mes atrás habían tomado en arriendo el primer piso de la casa de Vallejo.



Según una de sus hijas, Claudia Cubides Vallejo, nadie vio a su mamá salir de la casa. ‘’Mi mamá vivía en una vivienda bifamiliar pero cada una con entrada independiente. Ella tenía unas arrendatarias en el primer piso y esas mujeres nos dijeron que mi mamá les regaló sus pertenencias y que dijo que se iba porque tenía un problema muy grave y que iba a tardar mucho en volver’’, narró en ese momento la mujer.



Unos meses después, las autoridades capturaron a las dos sospechosas en Pereira y en Palestina, Caldas, y luego hallaron el cadáver de Vallejo Reyes en una zona boscosa del sur de la ciudad.

Además, los investigadores del CTI de la Fiscalía realizaron inspecciones a la casa y practicaron varias pruebas forenses que permitieron detectar rastros de sangre en una toalla, en una cobija y en varias partes de la vivienda. Con estas pruebas, el juez finalmente condenó a Marín Montes, mientras que Ruiz Marín se enfrentará a otro juicio.



‘’Tenemos sentimientos encontrados, esperábamos que le dieran más años de cárcel por la gravedad de los delitos homicidios. La justicia colombiana tiene condenas duras, pero al final no son nada por tantos beneficios. A pesar de lo duro que fue, para nosotras fue un gran logro que apareciera el cuerpo de mi mamá, era una parte muy importante para nosotras’’, señaló Zoraida Cubides Vallejo.



Agregó que "estamos a la espera del juicio de Marisela Ruiz, y ella ya no tendrá beneficios al comprobarse que participó. Pensamos que la pena será más drástica con ella y las pruebas demuestran que está comprometida".



Durante la lectura del fallo, se conoció que en el crimen también habría participado un hombre que habría ayudado a Marín a asesinar a Vallejo.



"Los hechos no fueron perpetrados solo por ellas sino que habían más personas implicadas, encontraron el ADN de un hombre y estamos esperando a que la fiscalía haga el cotejo para saber quién fue. Pensamos que era alguien cercano a mi mamá para poder entrar a la casa como lo hicieron y reducirla así", contó Cubides.



