Víctimas cuestionan condena de 20 años para abusador serial de mujeres

Durante una investigación que duró meses, la patrullera (actual subintendente) de la Policía, Ángela Vanessa Valakitsis le siguió los pasos a alias Andrés, el hombre que acumuló al menos 14 denuncias por abuso sexual y hurto en diferentes zonas de la capital quindiana, y que acaba de ser condenado a 20 años de prisión.



“Es triste esa condena mínima ante tantos casos porque, incluso, una de las víctimas me comentaba que le estaban dando más años de cárcel por el hurto que por el acceso carnal. Ellas (las víctimas) me dicen que están muy tristes y les parece muy injusto porque esa pena se puede convertir en menos de 10 años por todos los beneficios que le otorgarían”, le dijo a este medio la subintendente Valakitsis.



Según señaló la investigadora, las víctimas no quedaron muy contentas con la pena. De hecho, por el caso de una menor de edad, agregó, le dieron 12 años y por este hecho esperaban una pena más alta.

La hoy subintendente identificó el perfil psicológico de Jhonatan Peña Velasco, alias Andrés, sus formas de atacar, su periodicidad, entre otras, y recopiló todas las denuncias de las mujeres que habían sido vulneradas por este hombre.



Un chaleco de motocicleta, que una de las víctimas logró quitarle durante la agresión, fue la pieza clave en la investigación de Valakitsis. Con esta prenda obtuvo las placas de una moto y así dio con el cuñado de Peña Velasco.



“Empecé a indagar en el perfil (Facebook) del cuñado, sus amigos y conocidos en redes sociales y ahí encontré unas fotos de un muchacho que se parecía a la descripción que hacían las víctimas, resultó ser el hijo del presunto violador”, contó la joven policía.



Con un perfil falso que creó en la red social, se hizo amiga del hijo de Peña y “ahí fue que empecé a hablar con él, a coquetearle y en medio de esas conversaciones por chat le sacaba información del papá, poco a poco me fue soltando datos. Con esto y con orden de la Fiscalía le pedí la información a la Registraduría”, agregó la patrullera.



Con el nombre completo, el número de cédula y la fotografía, Valakitsis y las víctimas de este hombre, lograron identificar plenamente ‘Andrés’, como se hacía llamar cuando entablaba una conversación con las mujeres, que luego conducía hasta lugares apartados de la ciudad. También fue identificado por las autoridades como el violador de los cafetales.



Luego de todo ese trabajo de investigación, la hoy subintendente y sus compañeros capturaron en 2019 al presunto violador mientras adelantaban labores de verificación en el sur de Armenia.



“Lo observamos cerca de una dirección que teníamos y ahí se da la captura. Gracias a la foto que ya tenía de él, lo observo y me acerqué a pedirle la cédula y efectivamente era él”, recordó la policía.

Esta investigación le mereció a Valakitsis la nominación en una categoría del premio Corazón Verde al mejor policía en 2019 y logró ser una de las finalistas en estos galardones.



Según las víctimas, Peña Velasco venía accediendo a ellas desde el 2015, en sectores como el Alto del Río y Chagualá en la vía entre Armenia y Calarcá. Inicialmente, él entablaba una conversación con su víctima y luego les pedía su número telefónico para invitarlas a salir.



El hombre fue condenado por los delitos de acceso carnal violento y hurto calificado y agravado, sin embargo, la sentencia fue apelada por la defensa del imputado, la Fiscalía y la Procuraduría.



