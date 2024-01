Insólito: denuncian que colegio a punto de estrenarse no cuenta con servicios ni sillas

Unos 900 estudiantes de la institución educativa Ciudadela de Occidente están afectados por la falta de su plantel educativo, una obra nueva que fue entregada en septiembre del año pasado a la administración municipal y que se esperaba que entrara en funcionamiento con el inicio de clases el pasado lunes 22 de enero.



No obstante, la comunidad educativa denunció que no entró en servicio, pues no tiene habilitados los servicios públicos como agua y energía, además de que no tiene sillas, ni tableros, entre otros. Padres de familia, estudiantes y habitantes del sector Parques de Bolívar se reunieron este miércoles para protestar a las afueras de la Alcaldía de Armenia.



“Lo inauguraron, pero no tiene laboratorios ni biblioteca, las tejas están rotas, no hay servicios públicos. Ahora nos dicen que esta sede estará en alternancia con la sede del barrio La Universal”, dijo Enrique Rodríguez, vocero de la comunidad.



“Nosotros compramos estos apartamentos en Parques de Bolívar con la promesa que a los dos años teníamos el colegio, pero vamos a cumplir 8 años y todavía no se resuelve el problema. Ese lote lo cuidábamos nosotros esperando que construyeran el colegio y lo hicieron, pero no tiene todos los elementos para funcionar”, añadió Rodríguez.

#Plantón 📢SUTEQ acompañó a la comunidad educativa de la Ciudadela de Occidente en un plantón en el CAM para exponer la problemáticas de la sede nueva, como falta de energía, agua, tableros, entre otros.



El nuevo colegio ubicado en Parques de Bolívar fue construido por el consorcio Santo Tomás y entregado el 25 de septiembre del año pasado a la administración municipal, a la ministra de Educación, Aurora Figueroa y al Fondo de Financiamiento de Infraestructura (FFIE).



La estructura de 5.182 metros cuadrados cuenta con 31 aulas nuevas, un aula de bilingüismo, un laboratorio integrado, un aula de tecnología e innovación, un aula polivalente, un comedor escolar con su respectiva cocina, 44 baterías sanitarias y zona administrativa.



"A los niños los citaron el lunes 22 para estudiar, pero la sorpresa fue que al día siguiente no tenían clases porque no tenían las instalaciones completas para prestar el servicio. Nos han dicho que los niños se trasladen a la sede antigua, pero allá hay otros estudiantes y además no prestan jornada continua y el otro problema es el transporte, si los matriculamos cerca al sitio de residencia era para no pagar transporte, ahora quién nos va a dar para el transporte de todos los niños”, reclamó Andrea Rivera, madre de un menor de la institución.

El nuevo colegio ubicado en Parques de Bolívar fue construido por el consorcio Santo Tomás y entregado el 25 de septiembre del 2023.

Entre tanto, la secretaria de Educación de Armenia, Paula Huertas, explicó que el contratista de la obra, el consorcio Santo Tomás, tenía pendiente la terminación de las conexiones eléctricas y de agua, pero presentó retrasos.



“Se planteó que los estudiantes estuvieran en la sede antigua donde tienen todas las garantías para el servicio, pero al parecer la señora rectora generó expectativas en la comunidad y ahora hay un malestar porque no se pueden iniciar las clases allí. Mientras se logra que la empresa de energía haga la conexión que falta, con esa conexión se pueden trasladar. Hemos estado muy pendientes de que el constructor cumpla”, dijo Huertas.

