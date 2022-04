Con un plantón que se realizará el próximo lunes a las afueras de la institución educativa Las Colinas, ubicada en el barrio que lleva el mismo nombre en Armenia, la comunidad educativa pedirá que se investigue la desaparición del menor Dilan Danilo Gutiérrez de 12 años, quien salió el pasado lunes de su casa.

Según Eloísa Gutiérrez, madre del menor, su hijo le dijo que iba a la casa de un compañero a pedir un cuaderno prestado y no regresó. "Tampoco llegó donde su amiguito. No sabemos nada de su paradero", dijo.



Gutiérrez ya interpuso la denuncia ante la Fiscalía, pero no ha tenido más información por parte de las autoridades. Además, aseguró que en el barrio no ha escuchado nada acerca de su hijo.

Es la primera vez que mi hijo se desaparece, él no tiene amigos aquí porque apenas llegamos a la ciudad hace 3 meses. Lo único que pido es que no me dejen sola y que no lo dejen de buscar

"Es la primera vez que mi hijo se desaparece, él no tiene amigos aquí porque apenas llegamos a la ciudad hace 3 meses. Lo único que pido es que no me dejen sola y que no lo dejen de buscar", añadió Gutiérrez.



Uno de los docentes que está organizando la marcha, y que prefirió no mencionar su nombre, aseguró que todo el plantel educativo está conmocionado por la desaparición del joven.



"Esta semana han desaparecido varios muchachos, algunos han aparecido, pero Dilan no ha aparecido. La idea del plantón o marcha es sentar nuestra voz de protesta porque el barrio es un poco complejo en cuanto a orden público", dijo el profesor.



Otra docente de la institución manifestó: "La mamá de Dilan está confiada en que la Policía pueda ayudarle. Ella dice que Dilan es un niño juicioso, que ni siquiera lo dejaba hacer tareas por fuera de la casa, ni tener celular".



Por su parte, el secretario de Gobierno de Armenia, Jaime Andrés Pérez, señaló que, tras varias denuncias de menores desaparecidos durante esta semana en la ciudad, "activaron las rutas con varias entidades y ya aparecieron varios de esos menores, quienes manifestaron que se fueron por su propia voluntad, y estos son los casos más comunes frente a la desaparición de jóvenes en la ciudad".



El secretario también dijo sobre Dilan que ya tienen identificada la vivienda donde presuntamente está. "Tenemos la hipótesis de que puede ser por las mismas circunstancias de los demás", concluyó.Quien tenga información sobre el paradero de Dilan se puede comunicar al número de su mamá Eloisa: 313 358 6206.

