La líder social y animalista Ximena Padilla Suárez reveló que recibió al menos siete heridas con arma blanca mientras caminaba por la avenida Ancizar López, en el centro de Armenia. Según el relato de la mujer, fue abordada por tres hombres, dos de ellos se encontraban en una motocicleta, que la golpearon y le propinaron varias puñaladas.

"Estaba caminando a unas 5 cuadras de mi casa y me interceptaron 3 hombres, pensé que me iban a robar. Como pude me defendía de los golpes que me lanzaban, pero uno de ellos me golpeó fuertemente en la cara y me lanzó al suelo. En ese momento no me di cuenta de las heridas con cuchillo y un taxista me auxilió. Llegué llena de sangre a la clínica y ahí me encontraron las puñaladas", relató la animalista.



Añadió que los hombres que la atacaron le decían que dejara de ser sapa, que dejara que las personas criaran a sus animales como se les diera la gana y que la próxima le daban un tiro en la cabeza.

Padilla ha venido recibiendo amenazas contra su vida por su trabajo con los animales maltratados.



"Por mi labor con los animales he ganado muchos enemigos. A finales del año pasado prácticamente desmantelé 3 criaderos de animales de raza y he quitado muchos perros que han maltratado. Me acerco a los dueños y disimuladamente les quitó a los animales maltratados, pero ellos quedan sabiendo que fui yo", comentó la animalista.



El secretario de Gobierno de Armenia, Jaime Andrés Pérez, informó que ya se adelantan las investigaciones sobre este caso.



"La administración conoció una situación que rechazamos y es el ataque a una mujer donde unos tipos en una moto la agreden y le propinan 7 puñadas. Ella se encuentra fuera de peligro, pero rechazamos este tipo de ataques contra las mujeres. Esperamos que los organismos judiciales puedan determinar quién pudo ser para judicializarlos", dijo el funcionario.

