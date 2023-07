"Póngale mucha atención, si usted no recoge el popó de su perro lo vamos a envenenar. Perro muerto por amos pendejos. Nos cansamos y ya están identificados", esa es la información que aparece en un cartel o panfleto que apareció en un barrio del sur de Armenia y que tiene conmocionada a la comunidad del sector.



El cartel apareció hace algunos días en los postes del barrio Guaduales de la Villa.

Algunos habitantes de la zona manifestaron que sí se quejaron por varios residentes que no recogen el excremento de sus mascotas, pero no pensaron que alguien tomaría este tipo de medidas contra los animales.



"Sí hemos llamado a la Policía porque hay unas siete y ocho personas, los mismos de siempre, que sacan a su perro y no les recogen, uno les dice y no lo hacen, pero no pensamos que esto llegaría a tanto, creemos que alguien imprimió los carteles para asustar", dijo Helena Cañas, habitante del barrio.



La coordinadora de la fundación Eco Huellas de Armenia, Diana Rodríguez, solicitó una investigación de las autoridades.

"Es horrible esto, es cierto que los dueños deben ser responsables de recoger y de sacarlos con collar, pero llegar a tomar medidas como estas por parte de vecinos, no puede ser. Esto debe ser investigado porque en la calle hay muchos animales que no tienen dueño, eso significa que van a envenenar a los animales que no tienen hogar y hay muchos. Hay otras medidas que pueden tomar los presidentes de juntas de acción comunal como llamar a los dueños o poner la denuncia ante la Inspección de Policía", dijo.



Entre tanto el alcalde de Armenia, José Manuel Ríos Morales, rechazó esta amenaza contra los animales. "Es preocupante este tipo de violencia en contra de los animales, no tiene sentido llegar a un grado de violencia tal. Lo rechazamos absolutamente y no lo permitiremos", señaló Ríos.



Cabe mencionar que en años anteriores se han registrado envenenamientos masivos de animales en barrios del sur de la ciudad.



El comandante de Policía Quindío, coronel Pedro José Saavedra, comentó que han evidenciado que se trata de un problema de convivencia.



"A partir de estos panfletos, el grupo de protección ambiental y ecológico de la Policía Nacional ha hecho presencia en el sector, adelantando labores de vecindario y verificando el proceder de este comunicado".

LAURA SEPÚLVEDA

Para EL TIEMPO

ARMENIA