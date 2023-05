Tras llegar a un preacuerdo con la justicia, Jair Sebastián Serna Velásquez logró que su condena disminuyera en al menos 20 años luego de que en febrero pasado asesinara a su hijastra Salomé Puentes Arias, de 4 años, e intentara acabar con la vida de su pareja, Andrea Estefanía Arias, a quien la hirió en 30 ocasiones con un cuchillo.



Los hechos se registraron el 7 de febrero en el barrio Las Colinas de Armenia. El joven de 22 años fue capturado por la Policía horas después.



Aunque inicialmente se conoció que Serna podría pagar hasta 60 años por el crimen de la menor y por el intento de feminicidio de su cónyuge, en la más reciente audiencia realizada en el juzgado quinto penal del circuito de conocimiento de Armenia, se reveló que el hombre llegó a un preacuerdo con la Fiscalía por lo que su condena será de 36 años de prisión.



Velatón tras homicidio de la menor Salomé Puentes Arias. Foto: Alcaldía de Armenia

"Quedamos muy inconformes porque no es lo que él se merece, le está rebajando casi 20 años, por lo que le hizo a mi hija. Solo le están dando 14 meses, todo lo demás fue por la niña. Que pague lo justo, 36 años es muy poco para el daño tan grande que causó", contó Mónica Valbuena, madre de la joven herida y abuela de la menor.



Valbuena agregó: "Mi hija estaba dormida, no tuvo cómo defenderse de todo lo que él hizo y menos la niña. Quedamos sin palabras por ese acuerdo, no es justo. Supuestamente las condenas por delitos a los niños no tienen rebaja, pero mire este caso. Eso no es justicia, pedimos que le den el castigo que se merece".



Durante las audiencias, la fiscal del caso reveló que el crimen se habría generado por celos.



"Él venía sufriendo de un ataque de celos. Es un hombre vengativo pues le quiso hacer sufrir con lo que más le puede doler a una madre, que es metiéndose con su hija. Hasta el momento no ha mostrado el más mínimo arrepentimiento ni compasión por lo que hizo", dijo la fiscal.



La sentencia será leída el próximo 30 de mayo por el juez quinto penal del circuito de conocimiento de Armenia.

LAURA SEPÚLVEDA

Para EL TIEMPO

ARMENIA