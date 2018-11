Fredy Valencia Vargas, 'el Monstruo de Monserrate'

Cuando fue capturado, Valencia Vargas dijo que tenía una ‘colección’ de mujeres y fueron encontrados ocho restos óseos en una fosa, aunque las autoridades creen que son muchas más. Dentro de los cuerpos no hallaron ninguno de una menor de edad.



“El sujeto entregó una fosa, pero le afloró una especie de ‘consciencia forense’ (todo lo que hace para no ser perjudicado judicialmente) y decide callar: no entrega más fosas, las búsquedas no arrojan nuevos hallazgos”, manifestó Valbuena.



Durante la indagación de las autoridades, negó que hubiera accedido de forma violenta a las mujeres, dijo que todo fue consentido y no se allanó a ese delito. Tampoco confesó ninguna víctima menor de edad: sabía que de hacerlo su pena en prisión sería mucho mayor.



También negó la necrofilia, “aunque ese delito no constituiría nada grave, pues en Colombia el irrespeto a cadáver no es algo que de una pena considerable de temer”, señaló Valbuena, quien tuvo un acercamiento con Valencia Vargas por su labor de perfilador y analista.



“Tuve un acercamiento al ‘Monstruo de Monserrate’ y él mismo admitió haber asesinado un promedio de 100 mujeres, incluidas menores de edad. Sin embargo, no aceptó nada de eso en las audiencias”, contó.



“La sensación que me dejó es que es un tipo bastante agresivo y muy violento, con un control impulsivo precario, pero también muy manipulador”, prosiguió el experto.



Por su parte, Serrano, la especialista en sicología jurídica y quien siguió muy de cerca el caso, calificó el trabajo del sistema judicial como bueno



“La Sijín fue rigurosa y el CTI hizo muy bien los procesos. Hay que decir que las autoridades fueron serias en el manejo del caso y en brindar información oportuna, pues externamente fue muy difícil conseguirla”, reconoció.