Armados, buscaban tomarse predio donde construirán colegio de Shakira

Armados, fueron capturados en Cartagena los hombres que había invadido de manera ilegal el predio donde se construirá un colegio de la Fundación Pies Descalzos de la cantante barranquillera Shakira.



Se trata de Rafael Hernández Rojas, Édinson Blandón Martínez, Vicente Alfonso Ortiz Laurens y Manuel Hernández Vergara quienes fueron capturados en flagrancia por la Policía, con dos pistolas, momentos en que amedrentaban a la vigilancia de los predios propiedad del macroproyecto para vivienda de interés social Ciudad del Bicentenario.

Una diligencia rutinaria de la Policía terminó en un operativo con la presencia del clan familiar que insiste en invadir el predio, propiedad de la Fundación Julio Mario Santo Domingo.



Durante las pesquisas, la Policía descubrió que no contaban con los permisos para el porte de armas.



No obstante, pese a tener 37 anotaciones por estafa, según la Policía, un juez los dejó en libertad.



Según las autoridades de la ciudad, se trata de ‘invasores profesionales’ que incluso habían solicitado escoltas a la Unidad Nacional de Protección (UNP) haciendo se pasar por líderes sociales amenazados.

Durante las pesquisas, la Policía descubrió que no contaban con los permisos para el porte de armas. Foto: Policía nacional

Pese a que la inspección de Policía de Arroyo Grande, en Cartagena, había ordenado el levantamiento del Statu Quo, decretado el 31 de mayo de 2018, que protegía a este grupo de ciudadanos que alega posesión sobre el predio donde la Fundación Mario Santo Domingo construirá el mega proyecto de vivienda de interés social y el colegio de Shakira, ellos insisten en tomarse el lote con la construcción de cambuches y precarias e improvisadas viviendas.



Manuel Hernández y su familia habían presentado en enero del 2018 una denuncia ante la Fiscalía por los delitos de fraude procesal, falsedad en documento público y privado, así como transferencia de bienes sin el cumplimiento de los requisitos legales, y exigían derechos sobre los predios.



Pero un dictamen pericial señaló: “una vez finalizada la inspección del inmueble podemos afirmar que los querellantes no tienen razón para alegar posesión sobre las tierras, por la sencilla razón de que no se observó posesión de ellos sobre las mismas. No es posible perturbar la posesión de un bien cuando ni siquiera este se tiene. Se ha determinado claramente que no existe poseedor diferente a la Fundación Mario Santo Domingo”, señaló entonces el inspector de Policía de Arroyo Grande.



En el año 2008, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (hoy Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio), había radicado el macroproyecto de vivienda de interés social en Ciudad del Bicentenario mediante la resolución 2362 de 2008, y se declaró el predio de utilidad pública.



Según la Fundación Julio Mario Santo Domingo, el proyecto beneficiará a 17.000 personas, además de más de 50.000 habitantes de los alrededores que tendrán acceso a equipamientos sociales como colegios, hospitales, bibliotecas y parques.



El 2 de noviembre del 2018, la cantante barranquillera llegó hasta esta comunidad, ubicada en el sector de Villa de Aranjuez, donde puso la primera piedra para su segundo colegio en Cartagena, luego del que construyera su fundación hace 5 años en las entrañas del Cerro de la Popa.



Según la Policía, los cuatro capturados fueron presentados ante la Fiscalía General de la Nación.





John Montaño

Redactor de EL TIEMPO

Cartagena

En Twitter: @PilotodeCometas