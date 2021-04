Falsa emergencia: Armada frustró extorsión a funcionarios de IPS 

La gerencia de una IPS en Sincelejo recibió una llamada para atender el caso de una persona gravemente enferma en la zona rural de Los Palmitos y envió a los paramédicos para ayudar en la emergencia.



Fue entonces cuando el personal de la salud fue amenazado a través de una llamada telefónica. Les aseguraron que atentarían contra sus familiares.



Les dijeron que estaban rodeados y que les hablaba uno de los comandantes del ELN en Sucre, que no se podían mover. Al tiempo le exigían a la gerencia de la IPS una suma millonaria para dejar ir a sus trabajadores.



La historia la cuenta el mayor de la Armada Nacional Jorge Lugo Lugo, comandante del grupo Gaula Militar en Sucre, experto en estos temas de extorsión y secuestros.



“Una vez la ambulancia llegó a una finca del sector, los servidores de la salud recibieron una llamada que amenazaba con acabar con sus vidas, exigiéndoles a los funcionarios de la entidad el pago de una fuerte suma de dinero por su liberación”.



Dice que de inmediato montaron el operativo y sus hombres se trasladaron hasta el corregimiento Palmas de Vino, corregimiento de Los Palmitos, en el centro de Los Montes de María para rescatar a los paramédicos y de esta forma evitar que fueran presa de la extorsión bajo la modalidad del falso servicio.



“Fue desplegado un grupo especial hasta la zona donde se encontraban las víctimas, quienes fueron rescatados sanos y salvos, para posteriormente interponer la denuncia ante funcionarios de Policía Judicial del Cuerpo Técnico de Investigación”, señala.



Manifestó que en Sucre se viene registrando esta modalidad de extorsión que se llama falso servicio, solicitando la presencia de personas en un lugar determinado para luego intimidarlos con darle muerte a sus familiares, hasta que cancelen una suma alta de dinero.



“A las personas les das temor y creen que quienes los llaman son violentos y cuando les nombran a sus familiares aún más y se ha evidenciado el caso que han llegado a pagar”.



Explica que sí se da una retención porque las personas no se pueden mover del lugar al que han llegado, por el temor de que le hagan daño a sus familiares y al estar en una parte alejada terminan siendo víctimas de la extorsión.



Con relación al tema de la extorsión en Sucre indicó, que han estado realizando campañas de prevención para evitar este delito, pero se encuentran con el temor de las personas de hacer una denuncia.



“Si le muestro las estadísticas en Sucre en este sentido, el índice es bajo, pero nosotros no podemos basarnos en eso, porque no hay denuncias y cuando lo hacen, ahí es donde marcados el número de extorsiones reales”.



Invitó a la ciudadanía a denunciar los casos para poder iniciar las investigaciones y que lo hagan formalmente.



“Eso sucede con todos los gremios, en los ganaderos y comerciantes quienes dicen que es alto el número de extorsiones, pero como grupo Gaula no sabemos, porque no hay denuncias”.



En estos casos las personas pueden hacer llamando a la línea 147.

Francisco Javier Barrios

Especial para EL TIEMPO

Sincelejo

